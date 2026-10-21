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Популярното автомобилно "Рали Дакар" ще се завърне в Африка за своето 49-о издание най-вече поради политически причини и "заради ситуацията в Близкия Изток и по-специално в Саудитска Арабия", която е домакин на състезанието от 2020-а година.

Новината е на агенция "Ройтерс".

Според източниците - двама пилоти и мениджър на отбор в състезанието, ралито през 2027-ма ще започне в Европа с пролог в Испания или Португалия, преди да се насочи към Мароко за останалата част от събитието, което се очаква да включва около 12 етапа. "Рали Дакар" е планирано да се проведе от 9 до 22 януари.

Ситуацията в Близкия изток принуди организаторите да адаптират плана си на фона на ескалиращите военни действия между Саудитска Арабия и подкрепяното от Иран движение на хусите в Йемен, което засили атаките срещу саудитски градове, летища и енергийна инфраструктура.

Първоначално беше планирано "Рали Дакар" да се проведе от 1 до 15 януари, с рекордните 5320 км скоростни етапи за осмото издание в Близкия изток.

В оригиналния си вид събитието започва през 1978-а като състезание от Париж и през Сахара до столицата на Сенегал в Западна Африка.

По-късно се провеждаше в Южна Америка между 2009-а и 2019-а, след като напусна Африка по съображения за сигурност. От 2020-а стъпи в Азия, но очевидно се завръща към корените си между Европа и Африка.

То отдавна се смята за най-трудното моторно спортно предизвикателство в света.

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