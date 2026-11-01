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Отборът на "Ямаха" е уведомил Moto GP, че няма да вземе участие в следващия старт от сезона, който трябва да се състои следващия уикенд в Катар. Пистата "Лусаил" ще приеме елита на мотоциклетизма между 6 и 8 ноември, след като първоначално Гран при на Катар трябваше да се проведе през април, но бе изместено напред във времето.

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Японците са уведомили организаторите за намерението си, като изтъктва като основна причина политиката на цялата компания. От "Ямаха" и до днес не позволяват на свои служители да пътуват до региона, засегнат от войната между САЩ и Иран. Японското правителство също съветва гражданите си да не предпреимат ненужни пътувания в тази посока.

От Moto GP обявиха, че са разочаровани, подчертавайки, че независими съветници по сигурността са били категорични, че няма проблем състезанието да се проведе.

От катарска страна пък са гарантирали на отборите, че те няма да останат залостени в страната при ескалация на конфликта.

"Ямаха" все пак ще се завърне за финалните две състезания от сезона, съответно в Португалия и Валенсия.

 

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