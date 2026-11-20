Невероятното му представяне няма как да остане незабелязано

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Родната звезда в моторните спортове - Никола Цолов, получи две номинации за едно от най-авторитетните награди в моторните спортове.

Това са отличията на британското специализирано списание "Autosport", като Цолов има две номинации в категориите извън Формула 1.

Първата от тях е за "Нова на годината", като Цолов си заслужи номинацията благодарение на страхотния сезон във Формула 2, който прави.

Тази година той дебютира във втория по мощност и значимост клас в сериите Формула, като продължава да е в битката за световната титла и няма да е изненада, ако съвсем скоро ликува като шампион.

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В тази категория конкуренти на Цолов са състезатели от различни моторни спортове.

Неговият съперник във Формула 2 Рафа Камара, също така Арвид Линдблад от Формула 1, който можеше да се окаже и съотборник на Никола. Другите номинирани са Диого Морейра от Moto GP, Виктор Мартинс, състезаващ се в надпреварите за издръжливост, както и Фреди Слатър от Формула 2.

Другата категория, в която Цолов е номиниран е "Пилот на годината в едноместен автомобил с открити колела", като тук отново не попадат пилотите от Формула 1.

Там номинираните отново са шестима, като сред тях са добре познатите съперници на Никола - Рафа Камара и Уго Угочукву. Също така Джейк Денис и Паскал Верлайн от Формула Е, както и Алекс Пало от Индикар.

Гласуването във всички категории започва днес и приключва на 12 януари, връчването на наградите ще е на 3 февруари догодина. Всеки, който иска може да гласува на сайта на списание autosport.com.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.