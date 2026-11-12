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За огромно съжаление на всички българи отборът на Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за свой титуляр за сезон 2027 във Формула 1. Вместо това дъщерният тим на Ред Бул ще продължи да разчита на Лиам Лоусън и Арвид Линдблад за втора поредна година.

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Изборът на Рейсинг Булс не е изненадващ, като се имат предвид резултатите на Лоусън и Линдблад през 2026 година. Новозеландецът прави един много силен сезон, като той е категорично най-добрият пилот в средата на колоната. В същото време Линдблад се представя доста солидно в дебютната си кампания, в която има 11 влизания в зоната на точките, включително серия от 10 класирания в топ 10 в рамките на 11 кръга между Монако и Бахрейн.

Тези резултати на двамата са на път да донесат на Рейсинг Булс рекордното пето място в класирането при конструкторите. В момента екипът от Фаенца води с цели 45 точки пред Алпин в борбата за петицата при оставащи само три кръга до края на сезона.

На този етап не се знае каква роля ще има Цолов в лагера на Ред Бул през 2027 година. Очаква се Българския лъв да бъде резервен състезател, заменяйки Юки Цунода и да вземе участие в доста петъчни тренировки, комибирайки ангажиментите си във Формула 1 със състезателна програма в друг шампионат.

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"Изключително сме щастливи, че ще продължим да работим с Лиам и Арвид и през 2027 година. И двамата демонстрираха своите качества и потенциал през сезона, а ние видяхме напредъка, който постигнаха както поотделно, така и като съотборници.

"Нямам никакво съмнение, че това е най-добрата пилотска двойка за нашия отбор, която съчетава опит и амбиция. Заедно разполагаме със солидна основа, върху която да надградим постигнатото през тази година, да продължим да се развиваме и да направим следващата крачка към осъществяването на целите ни през 2027 година", заяви ръководителят на отбора Алън Пърмейн.

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