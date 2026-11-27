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Българският пилот Никола Цолов даде седмо време при възобновяването на сезона във Формула 2 след двумесечната пауза преди финалните два кръга в Катар и Абу Даби.

На пистата "Лусайл" в близост до Доха Цолов завъртя най-добра обиколка за 1:38.460, която му отреди седмата позиция с изоставане от 0.430 спрямо Мартиниус Стеншорн, който оглави класирането с 1:38.030. Българския лъв направи своя тур десетина минути преди края на сесията, след което имаше шанс да го подобри, но излезе от трасето в предпоследния завой и загуби обиколката си.

Втори зад Стеншорн се класира Джон Бенет, като състезателят на Трайдън завърши с пасив от 0.115. Тройката с изоставане от 0.204 оформи Дино Беганович, а пред Цолов се класираха още Рафаел Виягомес, неговият съотборник Ноел Леон и Куш Майни. Дебютантът Фреди Слейтър, който заменя лидера в генералното класиране Рафаел Камара за финалните кръга, Оливър Гьоте и Габриеле Мини допълниха челната десетка в края на 45-минутната подготвителна сесия в Катар.

Алекс Дън, който е единственият останал съперник на Цолов в спора за титлата, се класира 13-ти. Ирландецът даде пасив от 0.163 спрямо Българския лъв.

В заключителните минути на пистата беше показан червеният флаг, който доведе сесията до предварителен край след излитане на Майни в последния сектор. Индийският състезател стъпи извън пистата на изхода от 14-ия завой, загуби контрол върху колата си, пресече трасето и затъна в чакъла в зоната за сигурност на 15-та крива.

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Предпоследният състезателен уикенд за сезона във Формула 2 ще продължи в 17:00 часа българско време с 30-минутната квалификация, която ще определи реда на стартиране за спринта и основното състезание на "Лусайл".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.