Българския лъв е на 2 точки от това да поведе таблицата

2707 Снимка: Getty images

Никола Цолов направи изключително солидно спринтово състезание в Катар и направи първа от четирите ключови крачки към титлата във Формула 2.

Българския лъв завърши на четвъртата четвърто място в предпоследния спринт за сезона. Той стартира именно от тази четвърта позиция, като до проведе умно състезание без рискове, осъзнавайки отлично какъв е залогът.

Макар в началото Цолов да загуби две позиции, в хода на състезанието той успя да си ги възвърне и предпочете да не рискува особено за място на подиума, а да прибере ценни пет точки в актива си.

Така Никола Цолов вече има 205 на второто място в генералното класиране, но тук важното условие е, че лидерът Рафаел Камара със своите 207 точки повече няма да се състезава през настоящата кампания.

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Камара няма как да увеличи своите 207 точки, а това поставя Цолов само на два пункта от първото място и потенциална титла при оставащи три състезания - утрешната същинска надпревара в Катар и двата старта в Абу Даби.

Единствената реална заплаха за Цолов е ирландецът Алекс Дън, който днес завърши пети и така българинът увеличи с точка аванси си пред него, който към момента възлиза на 12 точки.

Именно между Цолов и Дън ще е битката за титлата при отсъствието на Камара, а утре е денят, в който в Катар ще се раздават големите точки в същинската надпревара.

Иначе днес спринтът бе спечелен от Мартинус Стеншорн от Норвегия, а с него на подиума се качиха Джошуа Дюркесн от Парагвай и Ноел Леон от Мексико.

Утрешното състезание в Катар е от 14 часа наше време.

Снимка: Getty images

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