Той можеше да си осигури осмата титла още днес

123 Снимка: БТА

Състезателят на Априля Марко Бедзеки спечели спринта преди Гран При на Португалия в клас Мото GP от Световния шампионат по мотоциклетизъм.

В същото време Марк Маркес от отбора на Дукати пропусна възможността да триумфира предсрочно с титлата в "кралския клас" на моторния спорт на пистата в Портимао. Маркес беше на по-малко от две обиколки от това за осми път в своята кариера да стане световен шампион в MotoGP, но падна при коварните условия на пистата сега ще трябва да почака още поне 24 часа за титлата.

Испанецът Маркес трябваше да изпревари съперника си за титлата Хорхе Мартин само с две точки, за да бъде коронован за шампион още днес, но пилотът на Дукати загуби контрол в 11-ата обиколка и отпадна.

Мартин в крайна сметка завърши пети, с което намали преднината на Маркес до 55 точки преди неделното състезание, където Маркес все още може да си осигури титлата с един кръг преди края на сезона.

Времето на италианеца Бедзеки на върха днес е 19:48.999 минути. Пилотът на Trackhouse Раул Фернандес завърши втори с изоставане от 8.378, а Алекс Маркес от Грезини е трети с пасив от 11.568.

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При това положение на върха в генералното класиране Маркес е с 431 точки, пред Хорхе Мартин с 376 и Марко Бедзеки с 369.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.