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Българският пилот Никола Цолов запазва увереност, че битката за титлата във Формула 2 може да крие още изненади преди края на сезона.

19-годишният състезател на Кампос Рейсинг бе начело на класирането в шампионата за голяма част от годината след три последователни победи в средата на кампанията и общо шест триумфа. Съперникът му Рафаел Камара (Бразилия) от тима на Инвикта Рейсинг обаче зае първото място след 12-ия кръг при две оставащи състезания до края на сезона.

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Цолов обаче смята, че подходът му няма да се промени за стартовете в Катар и Обединените арабски емирства в края на ноември и началото на декември.

"Ще се фокусирам върху себе си и това да се върна след няколко трудни уикенда, в които допуснах грешки. Имаше трудни моменти, от които успях да науча много, така че това е нещо позитивно, което мога да извлека и да приложа сега. Имах много възходи и падения, както всички други - най-важното е да успееш да стъпиш отново на крака, а аз ще се фокусирам точно върху това", заяви българинът, цитиран от уебсайта на Формула 2.

Никола Цолов призна, че очаква неговият отбор да продължи да работи здраво и да получи повече шансове в двата финални кръга за годината.

"Мисля, че средата на сезона много ми помогна да ми е по-лесно в последните няколко кръга, за да мога все още да съм близо до върха дори след нещата, които се случиха. Сега не е време да се отпускаме и мисля, че се стремим да се върнем към това, което правехме в средата на годината. Хубаво беше, че имахме това спокойствие. За жалост вече загубихме предимството, което имахме пред всички, но сме го правили преди и съм сигурен, че можем да го направим отново сега", обясни пилотът на Кампос.

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Българинът изостава на 7 точки от лидера в класирането Камара, който е с 207, докато Алекс Дън (Ирландия) от отбора на Родин Моторспорт е трети със 189.

"Много е важно да запазя спокойствие, защото това е част от пътя. Не можеш да имаш само добри дни. А за да имаш добри дни, трябва да имаш и лоши, нали? Така че мисля, че се опитвам да се насладя на процеса, колкото и да е трудно. Процесът включва да допускаш грешки в лошите дни и после да ги приемаш, да извличаш максимума от тях и да се връщаш на работа, за да надградиш върху това. Наистина имах лоши уикенди като в Канада и Маями, но все пак се върнахме и успяхме да преодолеем изоставането. Така че за мен винаги има светлина в края на тунела и мисля, че тя трябва да се види скоро", каза още Цолов.

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