Българинът нямаше никаква вина, но бе изпреварен от ирландец в генералното класиране

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Изключително неприятно стечение на обстоятелствата в Гран при на Катар във Формула 2 лиши Никола Цолов от възможността да излезе начело в класирането, както се очакваше преди състезанието.

Българинът трябваше да заеме лидерската позиция след отказването на основния му конкурент Рафаел Камар, който отиде във Формула 1, но вместо това Цолов остава втори, изпреварен от ирландеца Алекс Дън.

Това се случи, след като българинът взе ранен питстоп в Катар заради пресичаща стратегия и веднага след това мексиканецът Рафаел Виягомес катастрофира, което предизвика влизането на "кола за сигурност" на трасето и така Цолов остана в дъното на класирането. В крайна сметка българинът завърши шести, но новият му конкурент Алекс Дън спечели състезанието и поведе в генералното класиране.

На старта Цолов тръгна добре и запази седмата си позиция, а в шестата обиколка той и още няколко пилоти влязоха в бокса. Излезе 18-ти, като в същото време Дън стана лидер. Тогава дойде катастрофата с Виягомес и това напълно обезсмисли ранния бокс за Цолов. Новината беше отлична за Дън.

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Никола Цолов и пътят му към Формула 1 Преди да продължите, опитайте да отговорите на тези 5 въпроса.

В десетата обиколка състезанието беше напълно спряно заради нарушена цялост на една от защитните стени на трасето. Пилотите се върнаха на пистата едва след 30 минути, като Дън излезе осми заради пилоти пред себе си, които не бяха влизали в бокса, а Цолов на 16-та позиция.

След рестарта на състезанието Дън и Цолов започнаха да изпреварват пилоти, но българинът се затрудняваше да излезе пред дебютанта Уго Угочукву и остана зад него почти до края на надпреварата. След като лидерите влязоха в бокса, Алекс Дън беше първи и спечели състезанието, а втори остана съотборникът на Никола Ноа Леон. Трети завърши германецът Оливър Гьоте. Цолов в крайна сметка изпревари Угочукву и финишира шести.

Така българинът изостава с шест точки от Дън (213 срещу 219) преди последния кръг на шампионата, който е ОАЕ след седмица.

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