Лиъм Лоусън сам изрази притеснение за мястото си във Формула 1

4982 Снимка: Getty Images

Едно от пилотските места във Формула 1 за следващия сезон продължава да е обект на сериозна дискусия, а част от нея е и нашият Никола Цолов.

Името на Българския лъв все повече се споменава като потенциален пилот от Формула 1, а най-логичната стъпка изглежда седалка в един от болидите на "Рейсинг Булс", която към момента се заема от Лиъм Лоусън.

Макар новозеландецът да прави най-силния сезон в кариерата си във Формула 1 и да е спечелил точки в 12 от 17-те състезания, той няма сигурно място за следващата кампания, като самият Лоусън не скри притеснението си от този факт.

Той сам призна, че в структурите на "Ред Бул" решенията за пилотските места невинаги се базират на база резултат и се съмнява в дългосрочното си бъдеще в този отбор.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Естествено, че искам да съм част от Формула 1 максимално дълго време и да се класирам възможно най-напред във всяко едно състезание. Моят фокус е да правя най-доброто на всяко едно състезание и да се поставя в позиция, в която директорите да са доволни от мен. Знаете за спецификата в Ред Бул, виждали сме го в последните години, че решенията за пилотските места невинаги се взимат на база резултати. Именно заради това не знам какво да мисля в момента. Винаги се водят подобни разговори и човек се стреми да подсигури бъдещето си, но точно сега не мисля прекалено много за това. Първата половина на сезона беше много успешна за мен. Направихме силни състезания, а до края на годината ни предстоят стартове на отлични писти. Намираме се в сериозна битка за петото място при конструкторите и вниманието ми е насочено изцяло натам", заяви той.

А сякаш вече никой не коментира, че единствената възможна алтернатива на Лоусън в "Рейсинг Булс" е именно Никола Цолов.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.