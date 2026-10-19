Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Едно от пилотските места във Формула 1 за следващия сезон продължава да е обект на сериозна дискусия, а част от нея е и нашият Никола Цолов.

Името на Българския лъв все повече се споменава като потенциален пилот от Формула 1, а най-логичната стъпка изглежда седалка в един от болидите на "Рейсинг Булс", която към момента се заема от Лиъм Лоусън.

Официално: Съперникът на Цолов за титлата влиза във Формула 1
Виж още Официално: Съперникът на Цолов за титлата влиза във Формула 1

Макар новозеландецът да прави най-силния сезон в кариерата си във Формула 1 и да е спечелил точки в 12 от 17-те състезания, той няма сигурно място за следващата кампания, като самият Лоусън не скри притеснението си от този факт.

Той сам призна, че в структурите на "Ред Бул" решенията за пилотските места невинаги се базират на база резултат и се съмнява в дългосрочното си бъдеще в този отбор.

"Естествено, че искам да съм част от Формула 1 максимално дълго време и да се класирам възможно най-напред във всяко едно състезание.

Моят фокус е да правя най-доброто на всяко едно състезание и да се поставя в позиция, в която директорите да са доволни от мен.

Знаете за спецификата в Ред Бул, виждали сме го в последните години, че решенията за пилотските места невинаги се взимат на база резултати. Именно заради това не знам какво да мисля в момента.

Винаги се водят подобни разговори и човек се стреми да подсигури бъдещето си, но точно сега не мисля прекалено много за това. Първата половина на сезона беше много успешна за мен. Направихме силни състезания, а до края на годината ни предстоят стартове на отлични писти. Намираме се в сериозна битка за петото място при конструкторите и вниманието ми е насочено изцяло натам", заяви той.

А сякаш вече никой не коментира, че единствената възможна алтернатива на Лоусън в "Рейсинг Булс" е именно Никола Цолов.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126478
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5503
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4175
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2074
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3314
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1323
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1483