Българският пилот ще кара в свободната тренировка преди Гран при на Мексико

8306 Снимка: БТА

Българският пилот Никола Цолов ще запише името си със златни букви в историята на автомобилния ни спорт като първи пилот от страната ни, който е замесен в състезателен уикенд на Формула 1. Това ще се случи на започващата от петък надпревара около Гран При на Мексико Сити.

На пистата "Ерманос Родригес" Цолов ще дебютира в официална сесия във Формула 1, като ще участва в първата свободна тренировка за отбора на "Рейсинг Булс", заменяйки в болида Лиам Лоусън. Тя е в петък от 20:30 часа наше време и ще се предава по Диема спорт 3. Основното състезание е в неделя.

За българина това е поредна важна стъпка към сбъдването на голямата му мечта - да стане титулярен пилот във Ф1.

Никола, който се бори за титлата във Формула 2, вече проведе тест с елитния болид на "Рейсинг Булс" преди два месеца и остави много добро впечатление. Участието му в Мексико ще му даде възможност да затвърди показаното на "Имола" в края на август.

От отбора потвърдиха новината за карането и уточниха, че Цолов ще управлява болида "VCARB 03" по време на първата свободна тренировка от Гран При на Мексико Сити.

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Българинът се присъедини към "Red Bull Junior Team" през 2025 г. след впечатляваща кариера в младежките шампионати, включваща титлата в Испанската Формула 4 през 2022 г. и второ място в шампионата FIA Formula 3 през 2025 г. В момента той се състезава във FIA Formula 2 с отбора на Campos Racing, където се утвърди като един от претендентите за първото място и се бори за шампионската титла при пилотите за сезон 2026.

"Искам да благодаря за възможността, която ми предоставят в Мексико. След теста ми с отбора на "Имола" съм развълнуван да направя следващата крачка, да надградя натрупания опит и да науча още повече за автомобила и настоящите регулации. Ще се концентрирам върху това да извлека максимума от сесията, да работя в тясно сътрудничество с отбора и да предоставя полезна обратна връзка", сподели Никола след официализиранетона новината.

Алън Пермейн, ръководителят на отбора на "Рейсинг Булс", също коментира:

"Участието на Никола в първата свободна тренировка е важна стъпка в развитието му в рамките на програмата "Red Bull Junior Programme". То е отражение на нашия ангажимент да развиваме младите таланти, като им предоставяме ценен опит на пистата и подкрепата, от която се нуждаят, за да учат и да се усъвършенстват. След като вече работихме с Никола по време на теста в "Имола", с интерес очакваме да го видим как надгражда този опит в Мексико и каква обратна връзка ще даде, за да подпомогне подготовката ни за състезателния уикенд."

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