Тази вечер Плевен ще бъде домакин на SLYBET Fight Night. Международната боксова галавечер ще се проведе в зала "Балканстрой", а основният двубой ще противопостави Йосиф Панов - Пепелянката и казахстанеца Даулет Даукенов.

102 Източник: SLYBET.BG

Двамата ще се срещнат в мач, предвиден за 10 рунда по три минути. Панов влиза в двубоя с професионален актив от 28 победи, 14 от които с нокаут, и 4 загуби. Неговият съперник има 18 успеха, включително 8 с нокаут, и 2 поражения.

За Пепелянката това ще бъде поредна среща пред публиката в родния му град. Бившият световен шампион на UBO се завръща в зала "Балканстрой", където през април тази година победи венецуелеца Хоникер Товар с технически нокаут още в първия рунд.

Програмата на SLYBET Fight Night включва и реванш между Благой Найденов и румънеца Йонуц Трандафир. Двамата се срещат отново повече от 11 години след професионалния дебют на Найденов през 2015 г., когато победата е за румънския боксьор.

Сред останалите участници в галавечерта са Гюрсес Славчев, Ясен Радев и Божидар Джуров.

SLYBET Fight Night ще се проведе днес, 8 ноември, в зала "Балканстрой" в Плевен. Вратите отварят в 17:00 ч., а главният двубой между Панов и Даукенов е насрочен за 20:00 ч.

Билети се предлагат чрез kupibileti, а събитието ще бъде излъчено на живо по bTV Action.