Йосиф Панов - Пепелянката отново триумфира пред родната публика. Българският боксьор победи Даулет Даукенов от Казахстан в основния двубой на SLYBET Fight Night, която се проведе на 8 ноември в зала „Балканстрой“ в Плевен.

975 Източник: SLYBET

Двамата се изправиха един срещу друг в десетрундова среща в полусредна категория. След оспорвани размени на удари Панов успя да наложи своя стил и заслужи победата с единодушно съдийско решение.

Още в началото българинът демонстрира активна игра и използваше успешно контраатаките си. С напредването на рундовете той постепенно увеличи предимството си, като запази добра физическа форма и концентрация до края на двубоя.

С този успех Пепелянката вече има 29 победи и 4 загуби на професионалния ринг. Четиринадесет от успехите му са постигнати с нокаут.

За бившия световен шампион на UBO срещата имаше допълнително значение, тъй като се проведе пред публиката в родния му град. Панов, който е и почетен гражданин на Плевен, продължи успешната си серия от изяви в зала "Балканстрой".

Галавечерта SLYBET Fight Night събра български и международни състезатели, като сред акцентите в програмата беше и реваншът между Благой Найденов и Йонуц Трандафир след повече от 11 години.

Публиката в Плевен проследи поредица от професионални двубои, а за срещите бяха предложени и спортни коефициенти в платформата на SLYBET.bg.