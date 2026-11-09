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Двамата се изправиха един срещу друг в десетрундова среща в полусредна категория. След оспорвани размени на удари Панов успя да наложи своя стил и заслужи победата с единодушно съдийско решение.

Още в началото българинът демонстрира активна игра и използваше успешно контраатаките си. С напредването на рундовете той постепенно увеличи предимството си, като запази добра физическа форма и концентрация до края на двубоя.

С този успех Пепелянката вече има 29 победи и 4 загуби на професионалния ринг. Четиринадесет от успехите му са постигнати с нокаут.

За бившия световен шампион на UBO срещата имаше допълнително значение, тъй като се проведе пред публиката в родния му град. Панов, който е и почетен гражданин на Плевен, продължи успешната си серия от изяви в зала "Балканстрой".

Галавечерта SLYBET Fight Night събра български и международни състезатели, като сред акцентите в програмата беше и реваншът между Благой Найденов и Йонуц Трандафир след повече от 11 години.

Публиката в Плевен проследи поредица от професионални двубои, а за срещите бяха предложени и спортни коефициенти в платформата на SLYBET.bg.

Съдържание на: SLYBET
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