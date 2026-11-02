Остава една седмица до SLYBET Fight Night в Плевен: Йосиф Панов се изправя срещу Даулет Даукенов
Точно една седмица остава до SLYBET Fight Night, която ще се проведе на 8 ноември в зала „Балканстрой“ в Плевен. Боксовата галавечер ще събере български и международни състезатели, а основният двубой ще противопостави Йосиф Панов - Пепелянката и казахстанеца Даулет Даукенов.
Двамата боксьори ще премерят сили в 10-рундова среща. Панов влиза в двубоя с професионален актив от 28 победи, 14 от които с нокаут, и 4 загуби. Неговият съперник Даукенов има 18 успеха, включително 8 с нокаут, и 2 поражения.
За Пепелянката това ще бъде поредна изява пред родната публика. Бившият световен шампион на UBO се завръща в зала "Балканстрой", където през април тази година записа победа над венецуелеца Хоникер Товар с технически нокаут още в първия рунд. Сега пред него стои ново предизвикателство срещу съперник със солиден професионален опит.
Сред другите интересни срещи в програмата на SLYBET Fight Night е двубоят между Благой Найденов и румънеца Йонуц Трандафир. За Найденов това ще бъде завръщане на професионалния ринг след продължително отсъствие. Двамата боксьори ще се срещнат в шеструндов мач в полутежка категория.
В галавечерта ще участват още Гюрсес Славчев, Ясен Радев и Божидар Джуров. Програмата ще даде възможност и на представители на плевенската боксова школа да се изявят пред местната публика.
Събитието ще се проведе в неделя, 8 ноември 2026 г. Вратите на зала "Балканстрой" ще отворят в 17:00 ч., а главният двубой между Панов и Даукенов е насрочен за 20:00 ч.
Билетите за SLYBET Fight Night вече са в продажба на kupibileti.bg. Боксовата галавечер ще бъде излъчена на живо по bTV Action, VOYO.bg и Sportal.bg.
НАЙ
Италия е влюбена в "златното момче" - първи шампион след 73 години чакане
Европейска шампионка загуби битката с рака на 34 години
Кими за историята: Антонели е най-младият шампион във Формула 1
Салах получава турско гражданство и държавен орден
Дунав търси отговори от БФС с остра декларация след мача с "Левски"
Стоичков за "Армията": Не успях да спя, емоциите още бушуват
Дунав търси отговори от БФС с остра декларация след мача с "Левски"
Обвинения във "Ферари", Хамилтън и Леклер недоволстват един от друг
Италия е влюбена в "златното момче" - първи шампион след 73 години чакане
Феновете на ЦСКА плащат по 20 евро в Атина, билетите са в продажба