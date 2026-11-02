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Двамата боксьори ще премерят сили в 10-рундова среща. Панов влиза в двубоя с професионален актив от 28 победи, 14 от които с нокаут, и 4 загуби. Неговият съперник Даукенов има 18 успеха, включително 8 с нокаут, и 2 поражения.

За Пепелянката това ще бъде поредна изява пред родната публика. Бившият световен шампион на UBO се завръща в зала "Балканстрой", където през април тази година записа победа над венецуелеца Хоникер Товар с технически нокаут още в първия рунд. Сега пред него стои ново предизвикателство срещу съперник със солиден професионален опит.

Сред другите интересни срещи в програмата на SLYBET Fight Night е двубоят между Благой Найденов и румънеца Йонуц Трандафир. За Найденов това ще бъде завръщане на професионалния ринг след продължително отсъствие. Двамата боксьори ще се срещнат в шеструндов мач в полутежка категория.

В галавечерта ще участват още Гюрсес Славчев, Ясен Радев и Божидар Джуров. Програмата ще даде възможност и на представители на плевенската боксова школа да се изявят пред местната публика.

Събитието ще се проведе в неделя, 8 ноември 2026 г. Вратите на зала "Балканстрой" ще отворят в 17:00 ч., а главният двубой между Панов и Даукенов е насрочен за 20:00 ч.

Билетите за SLYBET Fight Night вече са в продажба на kupibileti.bg. Боксовата галавечер ще бъде излъчена на живо по bTV Action, VOYO.bg и Sportal.bg.

Съдържание на: SLYBET
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