Снимка: Winbet Пет от най-паметните мачове между Милан и Интер

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Малко сблъсъци в световния футбол могат да се сравнят с Дерби дела Мадонина по отношение на страст, отдаденост, стил и класа на терена. Това е дерби, достъпно за всички - тук семейства могат да седят заедно и да наблюдават зрелище, не по-малко впечатляващо от "Седмицата на модата" в Милано.

И тъй като Милан и Интер често се борят за трофеи, двубоите им на "Сан Сиро" обикновено са изпълнени с драматизъм. През годините "нерадзурите" и "росонерите" са сътворили истински класики, които надживяват възходите и паденията им.

В събота от 21:45 часа българско време е ред на 247-ото дерби между Милан и Интер. Досега превес в статистиката имат "нерадзурите" с 91 победи срещи 84 за "росонерите". Интер ще влезе в мача като лидер в Серия А, което обяснява и ролята му на фаворит. Такава му е отредена и на сайта на водещия български букмейкър за спортни залози, познат като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан.

Тимът на Рубен Аморим ще иска да се реабилитира пред феновете си след звучния шамар с 2:4 срещу Болоня на "Сан Сиро". А какъв по-удобен момент да го направи от вечното дерби? Както знаем в такива сблъсъци формата често не е от значение - мачът се печели с други достойнства.

А съперничеството между двата световни колоса е толкова богато, че в него буквално има от всичко по много. И все пак, ето кои са петте мача, които ще живеят в спомените още дълги години.

Интер - Милан 6:5, 6 ноември 1949 г.

Интер преживява сух период, като не е печелил титлата от девет години. Милан пък вече е събрал страховитото шведско трио Гунар Грен, Гунар Нордал и Нилс Лидхолм (Гре-Но-Ли), които са извели страната си до златен олимпийски медал от Лондон 1948.

"Росонерите" са сред фаворитите за "скудетото", но сезонът не започва добре за тях и носи загуба от Ювентус и равенства срещу Комо и Лацио. Сезон по-рано Дерби дела Мадонина завършва 4:4 и едва ли някой е очаквал подобно голово зрелище да се повтори. Само че още до 19-та минута са паднали пет попадения, като това на Лидхолм дава аванс от 4:1 за Милан. Амедео Амадей връща два гола, а между тях Ищван Ниерс също вкарва и се стига до 4:4.

Бенито Лоренци оформя пълния обрат, само че Карло Ановаци е точен за 5:5. Амедео Амадей оформя хеттрика си и крайното 6:5 - а минутата е едва 64-ата. Това е и най-резултатното дерби в историята, а след него започва период на двойна доминация от грандовете от Милано, които през 50-те години печелят титлата общо шест пъти.

Милан - Интер 2:1, 28 октомври 1984 г.

Марк Хейтли, носещ прякора Атила, е пристигнал в Италия няколко месеца преди това издание на дербито. И избира точния момент, за да отбележи драматичен победен гол. Атмосферата и физическите сблъсъци са по вкуса на англичанина, който е показал рогата си по-рано през сезон, когато е изгонен за груба игра.

Милан все още е далече от представата за супер отбора, изграден в ерата на Силвио Берлускони. И дори на два пъти изпада - веднъж покрай скандала с черно тото през 1980 г. и веднъж заради това, че просто не е достатъчно добър през 1982 г. Легендарният Нилс Лидхолм е треньор на "росонерите" и е започнал да изгражда гръбнака на отбора, който ще доминира в края на 80-те и началото на 90-те.

Алесандро Алтобели открива за Интер в 10-та минута, а Агостино ди Бартоломей изравнява в 33-та и дава надежди на "росонерите" за първи успех в дербито след пауза от пет години. В 64-ата минута Пиетро Вирдис изсипва топката в наказателното поле, където Хейтли (горе) с баскетболен отскок я достига и праща зад Валтер Дзенга. 2:1 и момент за историята, припомнен през 2016 г. от феновете на Милан с плакат, на който пише "Sovrastiamoli" ("Извисяваме се над тях").

Интер - Милан 0:6, 11 май 2001 г.

Сезон 2000/2001 е лош във всяко едно отношение и за двата колоса на италианския футбол. Силвио Берлускони е загърбил Милан, за да се съсредоточи върху възможността да спечели парламентарните избори и да стане премиер. Чезаре Малдини е начело на "росонерите", като заменя на поста Алберто Дзакерони.

Интер също прави треньорска смяна и то още след отпадането от Хелзингборг в квалификациите на Шампионската лига - Марко Тардели е назначен вместо Марчело Липи. Преди мача тифозите на Милан издигат плакат, на който дявол в техните цветове е удушил змия в синьо и черно.

На терена "росонерите" също умъртвяват съперника си. Още в 3-та минута Джани Командини открива резултата, а в 19-та пак е точен. Така се превръща в икона за феновете на Милан, въпреки че в кариерата си в клуба бележи общо три гола. През второто полувреме падат останалите попадения, дело на Федерико Джунти, Андрий Шевченко (два) и Сержиньо.

След шестия гол камерата улавя как Тардели само проронва "Мамма миа!". Интер не успява да се класира за Шампионската лига и остава пети, на една позиция пред Милан.

Интер - Милан 0:3, 11 април 2005 г.

Четвъртфиналният реванш в Шампионската лига завинаги ще бъде на стената на срама. Милан има аванс от 2:0 след първата среща, а в реванша Андрий Шевченко бележи и общият резултат набъбва на 0:3.

Атмосферата излиза напълно от контрол, когато гол на Естебан Камбиасо за Интер е отменен заради засада в 73-тата минута. Феновете на "нерадзурите" пощуряват и засипват терена с факли и всякакви предмети.

Факла удря вратаря на Милан Дида и бразилецът получава изгаряния първа степен на рамото. Съдията Маркус Мерк е принуден да спре мача. 25 минути по-късно германецът се опитва да поднови срещата, но теренът отново е засипан с димки и факли. И това слага окончателен край на двубоя.

Впоследствие УЕФА присъжда служебна победа с 3:0 за Милан. Интер отнася солена глоба, а освен това е наказан да е без фенове в следващите си 6 мача в Европа. За архивите остав култова снимка (горе) на Марко Матераци и Руи Коща. Италианският защитник небрежно се е подпрял на рамото на португалеца, докато и двамата се взират в почервенелите от факли трибуни пред себе си.

Милан - Интер 0:4, 29 август 2009 г.

Дербито се играе едва във втория кръг от сезона. Още в началото новото попълнение на Интер Уесли Снайдер е близо до гол, а резултатът е открит от Тиаго Мота в 29-та минута след страхотна комбинация. До края на полувремето вече е 0:3, а точни са Диего Милито от дузпа и Майкон.

Торпедо от Деян Станкович, попаднало в горния ъгъл, оформя крайното 0:4 в 67-та минута. Милан играе с десет човека от 40-та минута, когато е изгонен Рино Гатузо. Фамозният успех в дербито подготвя почвата за незабравима кампания на Интер, в края на която тимът печели требъл под ръководството на Жозе Моуриньо.

Водещият български букмейкър напомня, че спортните залози са само за пълнолетни и само за удоволствие, като обръща внимание да се играе умерено и отговорно.