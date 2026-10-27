2797 Източник: A1 Motor Park Driving Academy

От 27 до 29 октомври 2026 г. A1 Motor Park Driving Academy ще проведе серия от лекции по безопасност на движението по пътищата за учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в Самоков. Инициативата е част от социално отговорната дейност на академията и обхваща всички паралелки от началния и прогимназиалния етап на училището. Общо 293 ученици от 1. до 7. клас ще участват в 10 занимания.

Лекциите ще водят Владимир Ваклинов, Safety Director на A1 Motor Park, и двама от най-успешните български рали пилоти, Янаки Янакиев и Крум Дончев.

Като Safety Director на A1 Motor Park Владимир Ваклинов отговаря за безопасността на всички дейности на пистата. Сертифициран от FIA като Race Director, съдия клас А, той има дългогодишен опит в организацията на състезания: 84 надпревари под негово ръководство са преминали без нито един инцидент. Това е доказателство, че безопасността не е въпрос на късмет, а на внимание, предвиждане и дисциплина.

Янаки Янакиев е шесткратен шампион на България и петкратен европейски регионален шампион. Участвал е в Световния и Европейския рали шампионат и дълги години работи като инструктор, като предава опита си на следващите поколения водачи.

Крум Дончев е четирикратен шампион на България по рали (2003, 2004, 2009, 2010), победител в рали "България" (2008), шампион на Сърбия (2012) и носител на Европейския рали трофей (2014). Има и две Източноевропейски рали купи и купата "Шампион на Южна Европа". Магистър е от НСА и организатор на курсове за безопасно шофиране.

Тримата лектори познават от първо лице цената на всяка секунда и всеки метър на пътя. Те знаят, че истинското майсторство е контролът, а не скоростта.

Програмата е разработена специално за двете възрастови групи.

Учениците от 1. до 4. клас ще участват в лекцията "Да стигнем безопасно!". Тя ги запознава с основните правила за движение като пешеходци, пътници и велосипедисти: как се пресича правилно, защо пешеходната пътека "не е невидим щит", защо не се излиза между паркирани автомобили и защо улицата не е място за игра. Децата ще научат и защо са важни коланът и детското столче в автомобила, каската при каране на велосипед и тротинетка и светлоотразителните елементи в тъмната част на денонощието.

За учениците от 5. до 7. клас е подготвена лекцията "Мисли, преди да действаш!". Тя е насочена към възрастта, в която децата започват да се придвижват все по-самостоятелно, и поставя акцент върху личната отговорност и предвиждането на опасностите. Лекторите ще говорят за разсейването от мобилния телефон и слушалките, за ограничената видимост, за връзката между скоростта и спирачния път и за безопасното използване на велосипеди и електрически тротинетки. Ще разгледат и влиянието на приятелите върху рисковото поведение, както и правилните действия при пътнотранспортно произшествие, включително подаването на сигнал на тел. 112.

Основното послание към по-големите ученици е "Виж. Прецени. Действай безопасно.", а към най-малките: "Спираме, наблюдаваме, преценяваме и едва тогава действаме."

"Опитът ми на пътя и на пистата ме научи на едно: скоростта и рискът винаги трябва да са под контрол, а опасността се вижда навреме само от този, който внимава. Вярваме, че навиците за безопасност трябва да се изграждат рано и с разбиране, а не само с наизустяване на правила. Искаме да предадем на децата, да не се страхуват от движението, а да го разбират, да мислят, преди да действат.Това е нашият начин да върнем нещо на общността, в която работим." - Крум Дончев

За A1 Motor Park Driving Academy

A1 Motor Park Driving Academy е част от A1 Motor Park край Самоков, първата писта в България с лиценз FIA Grade 3. Академията предлага практически обучения за шофьори с всякакво ниво на опит, насочени към нещата, които не се учат в кормуването: увереност, контрол и предвиждане на риска. Програмите включват курсове за реакция в критични ситуации като аквапланинг и загуба на сцепление, защитно шофиране, уверено шофиране в града, икономично шофиране и техники за електромобили. Академията провежда и състезателни обучения на писта, както и специализирани програми за професионални водачи и представители на институции. Обученията се водят от опитни инструктори и състезатели в контролирана и безопасна среда.