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Повече от десетилетие след първата им среща двамата отново ще застанат един срещу друг. За Найденов предстоящият двубой има особено значение, тъй като сам е изразил желание завръщането му да бъде именно срещу този съперник.

"Аз искам завръщането ми да е срещу точно този съперник", споделя българският боксьор.

Найденов има сериозни постижения в аматьорския бокс. През 2014 г. той печели световната титла за младежи, а същата година триумфира и на Младежките олимпийски игри в Нанджин.

Реваншът с Трандафир ще се проведе в шест рунда по три минути в полутежка категория и ще бъде една от срещите в програмата на SLYBET Fight Night.

Главният двубой на вечерта ще противопостави Йосиф Панов - Пепелянката и казахстанеца Даулет Даукенов.

SLYBET Fight Night ще се проведе на 8 ноември в зала "Балканстрой" в Плевен. Вратите отварят в 17:00 ч., а основният мач е насрочен за 20:00 ч. Билети се предлагат на kupibileti.

Съдържание на: Slybet.bg
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