След 11 години Благой Найденов отново среща Йонуц Трандафир на SLYBET Fight Night
Благой Найденов се завръща на професионалния ринг на 8 ноември като част от боксовата галавечер SLYBET Fight Night в Плевен. Бившият младежки световен и олимпийски шампион ще се изправи срещу румънеца Йонуц Трандафир, който го побеждава при професионалния му дебют през 2015 г.
Повече от десетилетие след първата им среща двамата отново ще застанат един срещу друг. За Найденов предстоящият двубой има особено значение, тъй като сам е изразил желание завръщането му да бъде именно срещу този съперник.
"Аз искам завръщането ми да е срещу точно този съперник", споделя българският боксьор.
Найденов има сериозни постижения в аматьорския бокс. През 2014 г. той печели световната титла за младежи, а същата година триумфира и на Младежките олимпийски игри в Нанджин.
Реваншът с Трандафир ще се проведе в шест рунда по три минути в полутежка категория и ще бъде една от срещите в програмата на SLYBET Fight Night.
Главният двубой на вечерта ще противопостави Йосиф Панов - Пепелянката и казахстанеца Даулет Даукенов.
SLYBET Fight Night ще се проведе на 8 ноември в зала "Балканстрой" в Плевен. Вратите отварят в 17:00 ч., а основният мач е насрочен за 20:00 ч. Билети се предлагат на kupibileti.
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