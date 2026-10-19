Източник: Slybet SLYBET Fight Night събира Йосиф Панов и Даулет Даукенов на ринга в Плевен

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Йосиф Панов - Пепелянката ще се изправи срещу казахстанеца Даулет Даукенов в главния двубой на SLYBET Fight Night, който ще се проведе на 8 ноември 2026 г. в зала "Балканстрой" в Плевен. Срещата е предвидена за 10 рунда и ще бъде основният акцент в програмата на боксовата галавечер.

Панов ще излезе пред родната публика с професионален актив от 28 победи, 14 от които с нокаут, и 4 загуби. Срещу него ще застане Даукенов, който има 18 победи, включително 8 с нокаут, и 2 поражения.

Българският боксьор има дългогодишен опит на професионалния ринг и е носител на световната титла на UBO. През годините той се утвърждава като едно от познатите имена в родния бокс, а за заслугите си към спорта е удостоен със званието "Почетен гражданин на Плевен".

Предстоящата среща идва няколко месеца след последното му участие пред плевенската публика. През април Панов победи венецуелеца Хоникер Товар с технически нокаут в първия рунд, а на 8 ноември ще има възможност да добави нов успех към професионалната си статистика.

Организаторите от Alexeev Boxing Promotions подготвят и допълнителни боксови срещи, които ще бъдат част от програмата на SLYBET Fight Night. Събитието се провежда с подкрепата на Община Плевен като основен институционален партньор.

Боксовата вечер ще се състои в зала "Балканстрой", като вратите ще бъдат отворени за зрители от 17:00 ч. Главната среща между Панов и Даукенов е насрочена за 20:00 ч.

Билетите вече са в продажба, а събитието ще може да бъде проследено и на живо по bTV Action.