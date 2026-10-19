Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Йосиф Панов - Пепелянката ще се изправи срещу казахстанеца Даулет Даукенов в главния двубой на SLYBET Fight Night, който ще се проведе на 8 ноември 2026 г. в зала "Балканстрой" в Плевен. Срещата е предвидена за 10 рунда и ще бъде основният акцент в програмата на боксовата галавечер.

Панов ще излезе пред родната публика с професионален актив от 28 победи, 14 от които с нокаут, и 4 загуби. Срещу него ще застане Даукенов, който има 18 победи, включително 8 с нокаут, и 2 поражения.

Българският боксьор има дългогодишен опит на професионалния ринг и е носител на световната титла на UBO. През годините той се утвърждава като едно от познатите имена в родния бокс, а за заслугите си към спорта е удостоен със званието "Почетен гражданин на Плевен".

Предстоящата среща идва няколко месеца след последното му участие пред плевенската публика. През април Панов победи венецуелеца Хоникер Товар с технически нокаут в първия рунд, а на 8 ноември ще има възможност да добави нов успех към професионалната си статистика.

Организаторите от Alexeev Boxing Promotions подготвят и допълнителни боксови срещи, които ще бъдат част от програмата на SLYBET Fight Night. Събитието се провежда с подкрепата на Община Плевен като основен институционален партньор.

Боксовата вечер ще се състои в зала "Балканстрой", като вратите ще бъдат отворени за зрители от 17:00 ч. Главната среща между Панов и Даукенов е насрочена за 20:00 ч.

Билетите вече са в продажба, а събитието ще може да бъде проследено и на живо по bTV Action.

Съдържание на: Slybet
Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126478
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5503
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4175
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2074
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3314
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1323
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1483