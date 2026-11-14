Снимка: AI генерирано изображение SLYBET подкрепи Христо Мусков в историческото му постижение за рекорд на Гинес

5828 Снимка: AI генерирано изображение

Българският силов атлет изтегли над 40-тонен самолет Airbus A320 на разстояние от 20 метра само за 23,25 секунди.

На 13 ноември 2026 г. Христо Мусков записа името си в историята на българските силови спортове, след като успешно изтегли пътнически самолет Airbus A320 на авиокомпания Bulgaria Air на разстояние от 20 метра за впечатляващите 23,25 секунди.

Постижението подобрява досегашния световен рекорд на Гинес с повече от 8 секунди и е поредното доказателство, че българските атлети могат да се конкурират на най-високо международно ниво.

Сред партньорите, подкрепили Мусков в подготовката и реализирането на амбициозното предизвикателство, е и SLYBET.

За успешното изпълнение на опита са били необходими не само изключителна физическа сила и издръжливост, но и прецизна подготовка, дисциплина и психическа устойчивост.

Партньорството със SLYBET е част от ангажираността на компанията към развитието и популяризирането на българския спорт и подкрепата за спортисти, които преследват големи цели.

Рекордното представяне на Христо Мусков е повод за национална гордост и вдъхновение за всички, които вярват, че с постоянство и целенасочена работа границите могат да бъдат преодолени.

SLYBET поздравява Христо Мусков за историческото постижение и се гордее, че е сред партньорите, подкрепили неговия успех.