Един от най-талантливите играчи в НФЛ сложи начало на жеста срещу расизма и бе изхвърлен от системата

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"Бих го направил отново. Без колебание и никакво съмнение".

Колин Каперник никога не е бил човек, който се колебае. Доказва го от десетилетие. Ако сте забравили кой е, десетата годишнина от скандала около него, който разтърси Америка не само на спортно ниво, е удобен момент да ви припомним.

Кап - както е наричан, раздели мнения и поляризира отношението към себе си, но едно е сигурно - превърна се в легендарна фигура.

Преди 10 години той вдигна най-големият спортен бунт от Мохамед Али насам, разклати авторитета и спокойствието на президента Тръмп (по време на първия му мандат), предизвика обидни квалификации и възмущение от милиони, които гледат като вманиачени най-любимия спорт на Щатите... Но е и герой за вероятно не по-малко хора.

Казано накратко - през август 2016-а куотърбекът на митичния отбор Сан Франциско 49 в американския футбол Каперник, за първи път седна по време на химна.

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Беше на предсезонен мач.

Снимка: Getty Images

Куотърбекът е най-важната фигура и обикновено - голямата звезда на един от отбор в НФЛ. Та Кап седна, отказвайки да отдаде чест прав на националния химн. Седмица по-късно застана на едно коляно по време на изпълнението.

"Казаха ми, че да седя е неуважително към ветераните, дали живота си за Съединените щати. Приех аргумента и затова коленичих. Мисля, че ясно показвам срещу какво го правя - обясни тогава. - Социалните несправедливости, неравностойното отношение, ужасните условия и липса на права в хората с различен цвят на кожата в Америка. Най-вече чернокожите, но не само. Те трябва да знаят правата си, а страната - да ги спазва".

Всичко в мирогледа на Каперник се преобръща през декември 2015-а, когато в квартала "Бейвю" е застрелян Марио Уудс, след като полицията го обгражда. Убиват го на улицата, пред стотици свидетели и едва ли не в пряко телевизионно излъчване. Уудс е застрелян с 21 куршума от полицаите.

Снимка: Getty Images

Каперник и годеницата му тогава Неса Диаб са потресени, това е квартал на 15 минути от мястото, където и те живеят в града.

Сезонът в НФЛ тогава за Колин е свършил, защото отборът му не е достигнал плейофите. Но в следващите месеци той решава, че трябва да направи нещо, базирано върху известността му и това, че пред телевизорите за всеки мач застават милиони американци - бели, черни, всякакви.

И започва в предсезонен мач, за да продължи в началото на сезона през септември 2016-а. Коленичи на химна. Първо е сам, после - подкрепен от повечето си съотборници. На третия мач коленичат и противниковите играчи. Не всички, разбира се. През октомври 2016-а казусът става основна тема в медиите зад Океана. Играчите от най-гледаната лига на Щатите масово коленичат на националния химн.

Отзвукът е гръмовен. Медиите, излъчващи мачовете, са засипани от протестни обаждания и писма.

"За какви се мислят тези скъпоплатени звезди?", е основният мотив. Има обаче и огромна подкрепа. Още повече, че в края на септември 2016-а се случва нов голям инцидент, като полицаи застрелват след преследване Терънс Кръчър и Кийт Скот.

На следващия мач Каперник обува върху футболните си чорапи такива, на които има прасета в полицейски униформи. Телевизионните камери не спестяват това на зрителите. И пак - огромен отзвук.

"Ако не му харесва Америка, да си намери държава, където ще му е по-добре", заявява президентът Тръмп. Той напуска възмутен ложите преди началото на мач от плейофите, след като 90 процента от играчите коленичат на химна по примера на Каперник.

На 1 януари 2017 г. Сан Франциско губи от Сиатъл в плейофите и това е последният мач на куотърбека. Договорът му за 124 милиона долара (плюс бонусите - около 150 милиона) е прекратен. Остават 4 сезона по него, Каперник е загубил само от това около 100 милиона. Не смята, че ще е фатално. Качествата му са ясни, той е закарал Сан Франциско на Супербоул през 2013-а, като губи финалния мач от Балтимор.

Но сривът продължава - един по един са прекратени рекламните контракти. Всеки един спонсор го изоставя, освен Nike. Компанията продължава да го подкрепя, макар и без официално споразумение и финансови взаимоотношения. През 2019-а и това спря да е актуално, след като Кап постига финансово споразумение с НФЛ. А то е необходимо, защото нито един отбор не му предлага контракт за 3 години... Странно, нали? Толкова способен куотърбек в разцвета на силите му.

"Те са като картел, просто се наговориха да ме изхвърлят от системата", категоричен е играчът. И след жалба в съда, получава обезщетение. Всъщност и до днес той не е играл повече нито един мач в лигата от освобождаването му преди 10 години. Няма и да го направи.

Кариерата му приключи на 28. Твърде жалко. Но той от тогава не спира да е активен и да поддържа тезите си. Написа и две книги, като приходите от втората дари изцяло за благотворителни каузи.

Снимка: Getty Images

Неговата голяма кауза е "Знай правата си". Така кръщава оранизацията, която създава след напускането на НФЛ. Тя прави лагери за млади хора, за деца и тийнейджъри. Събира ги на семинари и образователни курсове.

От Маями до Калифорния, организацията преподава история на Америка, бизнес-администрация, право, спортни дисциплини. Нещо като безплатно училище за квартали и градчета, които не могат да си позволят такова.

Каперник е инвестирал около 17 милиона свои пари в това, а останалото са огромни дарения от някои от най-големите звезди в спорта и шоубизнеса. Както и приходите от първата книга, която бе със заглавие "Кап в черно и бяло".

Някои го смятат за твърде краен, а и не се харесва култът, който се създава към него. Нито сравненията с хора като Малкълм Х или Мохамед Али, от които самият той се дразни. Протестът му е често асоцииран само с правата на тъмнокожите, но не е толкова просто.

Подкрепят го и много атлети, актьори и бизнесмени, които са с бял цвят на кожата. А жестът с колениченето продължава и днес - футболисти, баскетболисти... на най-голямата сцена се случва постоянно преди мачове.

Кап получи награди, включително "Гражданин на годината" от списание GQ, "Мохамед Али" за наследство в спорта от Sports Illustrated, както и "За принос към обществото" от Националната футболна лига. Да, знаем, тук вече се хилите с глас - същата лига, която го отхвърли като недостоен да играе в нея, го награди за принос към обществото.

Милиони го смятат за нахалник, обиждащ американския начин на живот и поругал химна и флага. Не по-малко хора виждат в него някой, жертвал удобния си начин на живот, около 100 милиона долара сигурни пари и кариера в спорта, за каквато мечтае всеки американец, за да се бори за нещо далеч по-сериозно от лични облаги.

Мнение може да има всеки. Със сигурност обаче Кап е легенда. А скандалът около него и случилото се след това остават като една от големите истории не само в американския спорт.

Снимка: Getty Images

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