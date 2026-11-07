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Напълно очаквано за едни, но пък изнендващо за други - Кристиано Роналдо сложи край на кариерата си в националния отбор на Португалия. Почти четевърт век, изпълнен с драма, слава, успехи, разочаровния и най-важното - много, много голове. Или по-точно - 146 на брой, повече от който и да е друг играч в международния футбол, като CR7 е №1 и по мачове в тази категория, след като облече екипа на родната страна невероятните 234 пъти.

Последният му мач за страната бе на 24 септември срещу Уелс, когато "мореплавателите" спечелиха с 1:0, а суперзвездата бе сменен в 67-ата минута. Нещо, което определено не сме свикнали да виждаме. Великата седмица може да е прехвърлил 40 години, но почти винаги го гледаме по пълни 90 минути. След това дойде и скандалът. Роналдо бе неизползвана резерва при победата с 2:1 срещу Норвегия три дни по-късно, а още три дни след това станахме свидетел и на кулминацията, когато Кристиано напусна лагера на отбора, с което бе сложено и началот на края.

Сега, когато вече той офиицално обяви, че прекратява славната си кариера за Португалия, в значителна част от която бе капитан на отбора, спокойно можем да погледнем към някои по-интересни моменти от тези 23 години на невероятно ниво.

ГАЛЕРИЯ ОТ КАРИЕРАТА МУ С ПОРТУГАЛИЯ >>>

Дебютът. Първият от тези вече споменати 234 мача е на 20 август 2003 година срещу Казахстан. Тогава 18-годишният суперталнт за първи път облича червената фланелка, в чийто символ ще се превърне в годините след това. Днес Роналдо има 26 мача повече за националния отбор от втория в това подреждане - Лионел Меси, който се отказа от селекцията на Аржентина с 208 двубоя. В Топ 10 има само двама активни играчи - Лука Модрич (Хърватия, 206) и Хасан Ал-Хайдос (Катар, 193).

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В началото бе с №17 на екипа за родината Снимка: Getty Images

Първият гол. Дебютният му гол е срещу Гърция на домашното Евро 2004. Вече е на 19 и бележи в осмия си мач за родината, но бъдещите еврошампиони побеждават португалците с 2:1 в груповата фаза на турнира. И в статистиката за голове за национални отбори отново е първи, изпреварвайки дългогодишниия си съперник Меси, който е със 126 гола. В десетката при международните голмайстори остават трима активни футболисти - Ромелу Лукаку (Белгия, 94), Роберт Левандовски (Полша, 92) и Хари Кейн (Англия, 91).

Съотборниците. Кристиано е имал общо 143 различни съиграчи в националния отбор на Португалия в кариерата си. Най-много е играл заедно с Жоаоу Моутиньо, като двамата са били на терена по едно и също време в общо 116 случая. А има 16 футболисти, които пък са обличали националния екип редом до Роналдо само веднъж - Бруно Вале (срещу Казахстан, 2003), Роджерио Матиас (Ейре, 2005), Пауло Сантос (Северна Ирландия, 2005), Сесар Пейшото (Бразилия, 2008), Орландо Са (Финландия, 2009), Даниел Фернандес (Финландия, 2009), Гонсало Брандао (Южна Африка, 2009), Иларио (Китай, 2010), Андре Сантос (Люксембург, 2011), Серено (Хърватия, 2013), Иван Кавалейро (Камерун, 2014), Тиаго Гомеш (Аржентина, 2014), Жозе Марафона (Швеция, 2017), Гонсало Пасиенсия (Литва, 2019), Тоти (Лихтенщайн, 2023) и Жота Силва (Словения, 2024).

ГАЛЕРИЯ ОТ КАРИЕРАТА МУ С ПОРТУГАЛИЯ >>>

След това взе седмицата, капитанската лента и се превърна в легенда Снимка: Getty Images

Дълголетието. Кристиано е играл за Португалия с двама футболисти, които са родени след неговия дебют за националния отбор. Това са Антонио Силва (роден през октомври 2003-а) и Жоао Невеш (септември 2024-а). Съотборникът, с когото има най-голяма разлика в другата посока е Фернандо Коуто (роден през август 1969-а). Времето от първия до последния му (засега) мач за Португаглия е 23 годин и 35 дни. Доста далеч от най-дългия такъв период в европейския футбол - на Йоргос Коудас, котйо има 27 години и 319 дни между първия и последния си мач за Гърция.

Простата аритметика показва, че ако даден играч направи дебюта си за който и да било национален отбор в близките дни, ще трябва да играе за страната си поне до декември 2049-а, за да има по-дълга международна кариера от тази на Роналдо.

Всъщност, 40% от населението на света към настоящия момент не са били родени, когато CR7 записва първия си мач с екипа на "мореплавателите".

Винаги двама. С Лео Меси са били съперници през най-силните си години, особено на клубно ниво. Сега са №1 и №2 в споменатите по-горе класации за мачове и голове за страните, за които играят. Кристиано е един от двама футболисти, играли на шест световни първенства с Меси - 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и и 2026 година. Но през 2010-а Лео не вкарва в Южна Африка и така Кристиано е единственият с голове на шест Мондиала.

Искат или не, с Меси винаги ще бъдат свързани Снимка: Getty Images

Над всички в Европа. Има общо 25 гола на европейски и световни първенства, повече от всеки друг европейски футболист. 14 от тях са на евро шампионати (рекорд) и още 11 на Мондиали. Килиан Мбапе е с общо 23, като само 1 от тях е на европейско, а Хари Кейн е трети с 21 (14 на световни и 7 на европейски). Португалският триумф на Евро 2016 остава единственият голям такъв за Кристиано с Португалия. Тогава вкара три гола и направи две асистенции по пътя към върха. Има и два трофея в Лигата на нациите (2019-а и 2025-а), но каквото и да си говорим, никой не поставя този турнир до Евро и Мондиал.

Най-големият триумф на португалския футбол бе през 2016-а - европейската корона Снимка: Getty Images

Постоянство. Вкарвал е за Португалия във всяка една година от 2004-а ансам, като най-резултатното му представяне e през 2019-a (14), а в шест други случая вкарва поне по 10 (2013, 2016, 2017, 2019, 2021 и 2023 година). Получавал е асистенции от 38 играчи, като най-много има от Рикардо Куарешма (8). Жертвите му са 49 на брой, като най-много пъти е наказвал Люксембург (11). Има 27 национални отбора, срещи които не се е разписвал, като първенци в тази класация са Албания и Турция - срещу които е играл по четири пъти без да се разпише.

С друг голям майстор - Куарешма Снимка: Getty Images

Разнообразие. От общо 146 гола, логично най-много, 85 са вкарани със силния му десен крак. Но има 33 с левия, както и още 28 с глава. 123 са в наказателното поле, а другите 23 - от дистанция. От тези в границите на наказателното, 23 са били от дузпа, докато 11 от тези 23 извън тази зона на терена са били от свободни удари.

Кристиано е синоним на Португалия във футбола.

И няма как другояче да бъде. Той е играл в 33% от всички мачове на страната си - 234 от 710. Вкарал е 11.7% от головете на страната - 146 от 1245. Негово дело са и 19.2% от попаденията на португалците на европейски и световни първенства - 25 от общо 130.

Несъмнено кариера, каквато надали ще видим повече в нашето време.

Последният мач и последният гол Снимка: Getty Images

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