15237 Снимка: Венислав Кирилов Dir.bg

Къде е най-големият стадион в света? Предположенията вероятно ще включват най-големите и населени държави, или например Северна Корея с нейната 113-хилядна архитектурна гордост "1 май".

Отговорът обаче е изненадващ и страната, която и до днес притежава най-големия стадион в света нито е от най-големите, нито има огромно население. Става въпрос за Чехия.

Разбира се, от години въпросният стадион не се използва в пълния му капацитет и едва ли някога това ще се случи в бъдеще, но той все още се извисява над централната част на Прага и напомня за своето някогашно величие.

Става въпрос за стадион "Велики Страховски" на живописния хълм Петрин, от който се откриват живописни гледки към цялата централна част на чешката столица и виещата се през нея река Вълтава.

Говорим за стадион, който е побирал между 220 и 240 хиляди души, а огромните му бетонни трибуни се извисяват и до днес, макар видът им да е спомен за една отминала епоха във вече модерния град.

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Към момента "Страховски" продължава да функционира и да се използва от местния гранд Спарта, който мести школата си там през 2003-а. И след постепенни реновации през годините, в момента вътрешността на стадиона е една изключително модерна база на високо европейско ниво.

Отвън обаче нищо не подсказва, че в бетонния гигант кипи живот и стотици деца ежедневно преследват футболната си мечта.

ГАЛЕРИЯ ОТ СТАДИОНА ВИЖТЕ ТУК >>>

Гигантът "Страховски" отвън - гледката не издава, че вътре кипи усилен спортен живот Снимка: Венислав Кирилов Dir.bg

Гигантът "Страховски" отвън - гледката не издава, че вътре кипи усилен спортен живот Снимка: Венислав Кирилов Dir.bg

За да добиете представа за мащабите на това бетонно чудовище, то само ще кажем, че вътрешността на "Стrаховски" се състои от 8 футболни игрища и модерна сграда, в която се помещава администрация, съблекални, фитнес и всички прилежащи помещения за една напълно функционална база.

Всичко това е поместено изцяло във вътрешността на стадиона без да се засягат старите над 200-хилядни трибуни. Сами разбирате за какъв мащаб говорим.

Обиколката на стадиона от външната му страна е около 1,4 километра и отнема около 20 минути да обходиш огромните бетонни структури, а това, което човек си мисли, гледайки огромния гигант е: Защо?

Осем игрища, администрацията на академията на Спарта, фитнеси... Всичко се събира с лекота в най-големия като мащаби стадион в света Снимка: Венислав Кирилов Dir.bg

Идеята за построяването му датира преди над век, а официално му откриване е на 4 юли 1926-а, като зад плана стои гимнастическото дружество "Сокол". Организация, която има стотици хиляди свои поклонници по земите на доскорошна Австро-Унгария, след разпада на която на картата се появява и Чехословакия.

Фестивалите на дружеството събират десетки, дори стотици хиляди, които гледат как гимнастици и атлети изпълняват своите съчетания. Понякога дори на самото игрище едновременно десетки хиляди в синхрон правят такива.

Огромната популярност на "Сокол" налага първоначалният капацитет от малко над 100 хиляди да бъде увеличен до около 240 хиляди през 1938-а, като по неофициална информация някои събития са привличали далеч по-голяма бройка от официалния капацитет.

Заради демонстрации против Червената армия след края на войната комунистическата партия разформирова "Сокол" и заменя фестивалите на дружеството със Спартакиади, които не отстъпват по мащаб, а дори напротив.

Осем игрища, администрацията на академията на Спарта, фитнеси... Всичко се събира с лекота в най-големия като мащаби стадион в света Снимка: Венислав Кирилов Dir.bg

През годините стадионът е посрещал редица фестивали, състезания с мотори, дори мач по американски футбол, като и много концерти, включително и такъв на "Ролинг Стоунс" през 1990-а. За него бройката зрители отново надхвърля 200 хиляди.

Гимнастическите фестивали обаче с годините спират да са нещо, което представлява огромен интерес за населението и с всяка следваща година стадионът запустява, докато не се намесва най-популярният футболен клуб в страната - Спарта.

Той сключва договор с местната управа за дългогодишна концесия на пустеещият бетонен гигант и връща живота му отвътре, където днес се помещава изключително модерна база. Макар различни по мащаб и функции, "Страховски" отвън доста напомня на нашия стадион "Пловдив" или бивш "9-и септември". Разликата обаче е, че днес в едно от съоръженията има живот отвътре.

Разбира се, отвън на места добивате усещане, че по-скоро се разхождате край пражкия затвор. Особено северната трибуна, край която спокойно може да се снима хорър продукция без да се използват специални ефекти.

ГАЛЕРИЯ ОТ СТАДИОНА ВИЖТЕ ТУК >>>

Гигантът "Страховски" отвън - гледката не издава, че вътре кипи усилен спортен живот Снимка: Венислав Кирилов Dir.bg

Около западната му част или една от двете централни трибуни е далеч по-оживено, защото наблизо е сградата на Чешката футболна федерация, а офиси в самия "Страховски" имат федерации по спортове като софтбол, бадминтон и друго по-скромни спортове.

От западната трибуна има и директен покрит мост към намиращия се в съседство "Евжен Рошицки", който през годините е посрещал редица лекоатлетически състезания, бил е временен дом на Спарта и Славия, посрещал е паметни концерти, но от 2022-а е запечатан заради изключително лошото си и опасно състояние. Рушащата се фасада допринася за мрачна обстановка в района.

Голямата жълта табела с надпис "Visitor Centre" подсказва, че малкото туристи, решили да видят този гигант всъщност могат и да влязат на трибуните. Разбира се, този център за посетители няма нищо общо с тези от модерните европейски стадиони и организираните им турове, а е просто една широко отворена врата, което по старо и слабоосветено стълбище води до централната трибуна.

Гигантът "Страховски" отвън - гледката не издава, че вътре кипи усилен спортен живот Снимка: Венислав Кирилов Dir.bg

Там има и малко заведение, което работи само в следобедните часове, когато вероятно доста родители пият кафе докато чакат тренировката на децата си. През останалото време някой друг ентусиазиран турист надниква зад бетонните стени, за да добие представя за колко огромен стадион става въпрос.

Едва ли някога света ще види по-голям, защото няма нищо практично в "Страховски" и той е неприложим за нормално наблюдаване на спортове в познатия им вид. А манифестациите и масовите фестивали са все неща от отминала епоха.

Такъв е бетонният гигант, извисяващ се на хълма Петрин. Гигант, който, бъдете сигурни, още дълго ще се извисява там.

Защото отвътре той е по-жив от всякога и ежедневно приютява някои от бъдещите спортни звезди на Чехия.

Осем игрища, администрацията на академията на Спарта, фитнеси... Всичко се събира с лекота в най-големия като мащаби стадион в света Снимка: Венислав Кирилов Dir.bg

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