Скромен за стандартите на страната клуб, който преди година завърши на впечатляващото трето място

1937 Снимка: Getty images

Левски излиза във втория си дуел от основната фаза на Лига Европа, а съперник на родния шампион тази вечер е нидерландския НЕК Ниймеген.

Сблъсъкът е тази вечер от 22 часа наше време, а това ще е общо седмата визита за Левски в ниската земя, но за първи път опонент на "сините" ще е скромният НЕК.

Клубът от Ниймеген не е широко познат от феновете у нас и в това няма нищо изненадващо, защото говорим за име, което е твърде далеч от мащабите, успехите и популярността на грандовете Аякс, Фейенорд или ПСВ.

НЕК Ниймеген дори е твърде далеч като статут от клубове като АЗ Алкмаар, Твенте, Утрехт и дори Спарта (Ротердам), а през годините си спечели славата на състав, който често е замесен в битката за оцеляване, а понякога дори се лута между първите две дивизии на нидерландския футбол.

Сега обаче ситуацията е съвсем различна и това се подразбира от факта, че НЕК е в основната фаза на Лига Европа. Клубът може и да е скромен като мащаб и историческа тежест, но отборът днес ще излезе срещу Левски като актуалният бронзов медалист от Eredivisie.

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Да, само преди няколко месеца, когато Левски празнуваше своята дългоочаквана титла, НЕК също пишеше история в ниската земя и завърши на историческата трета позиция, оставяйки зад себе си отбори с доста по-сериозен бюджет като Аякс, АЗ Алкмаар и Твенте.

НЕК стартира сезона с деветия най-голям бюджет, но въпреки това завърши в топ 3 и си осигури историческо участие в квалификационните кръгове на Шампионска лига.

Там НЕК отстрани отбор с реноме и опит в Европа като Олимпиакос, преди да отпадне от норвежката сензация Бодьо/Глимт в плейофите, за да се озове в Лига Европа по начина, по който го направи и Левски.

Снимка: Getty images

Това трето място е най-доброто класиране на НЕК в следвоенната ера на футбола, като най-доброто постижение преди това бе петата позиция от сезон 2007/08. Именно тогава бе и последното евроучастие на клуба, завършило с 1/16-финал за Купата на УЕФА срещу немския Хамбургер.

Участията на НЕК в европейските турнири са общо четири за цялата му история, което е показателно. Освен настоящото и вече споменатите групи за УЕФА през 2008-а, клубът от Ниймеген стъпва на европейската цена през 1983-а, когато елиминира норвежкия Бран за КНК преди да отпадне от Барселона.

В първия мач срещу каталунците НЕК одри успява да поведе с 2:0, преди да загуби с 2:3, а след това да падне и в реванша.

Второто участие е през 2003-а и е ранно отпадане от Висла (Краков) още в първия мач, като останалите изяви на НЕК в международни мачове са свързани с несъществуващия вече турнир "Интертото", където обаче участието невинаги се свързваше с място в класирането, а по-скоро с изявяването на желание за включване в надпреварата.

Но по-важното за феновете на Левски е настоящото, защото настоящият НЕК е най-силният в цялата 125-годишна история на клуба, а подвигът с бронзовите медали бе постигнат с доста любопитен стил на игра, който донесе позитивите преди година, но към настоящия сезон има по-скоро негативно отражение върху резултатите.

Треньорът Дик Шрьодер, който не може да се похвали с впечатляваща визитка преди миналия сезон с НЕК е заклет фен на атаката, а това ясно се вижда и от стила на игра на тима от Ниймеген.

През миналия сезон НЕК бе един от най-резултатните отбори в цяла Европа - висока преса, пращане на почти целия състав дълбоко в противниковата половина и атака докрай. Разбира се, това води и до огромни празни пространства в отбраната на отбора, но през миналия сезон вкараните голове бяха доста повече от допуснатите и всичко това работеше.

През тази кампания опонентите на НЕК започнаха много по-добре да противодействат на стила им и намира клуба на 11-о място в Eredivisie с 9 точки от 8 кръга. Позиция, която разочарова с оглед миналия сезон, но пък е резонна в исторически план с оглед 14-ата позиция във вечната ранглиста на нидерландския елит, която НЕК заема.

Снимка: Getty images

Показателен за сезона на НЕК до момента бе първият мач на тима в основната фаза на Лига Европа - визитата на Ювентус, която завърши с кошмарното 0:5.

На пръв поглед резултат, който едва ли шокира някого, но иронията е, че НЕК водеше на италианския колос по всеки един показател и буквално игра 90 минути пред наказателното му поле, за да загуби в крайна сметка след шест контраатаки, довели до пет положения и пет гола.

Скоростта е голямото оръжие на НЕК, но и Левски може да каже същото за играта, особено ако успее да се възползва от празните пространства, които несъмнено ще са достатъчно на брой и през целия мач.

Звездата на НЕК е добре познатия Душан Тадич. Макар и вече на 37, капитанът на сръбския национален тим продължава да държи солидно ниво, а опитът му е безценен за клуб от класата на Ниймеген.

Той бе в основата на трусовете в отбора в последната седмица, когато разкритикува съотборниците си, че не мислят достатъчно бързо и не разчитат действията му на терена.

Коментар, след който треньорът Шрьодер трябваше да влиза в обяснителен режим и да обяснява пред медиите, че всъщност думите на Тадич с извадени от контекста и са разбрани погрешно.

Но без съмнение капитанът на Сърбия е най-опасното оръжие на НЕК.

Снимка: Getty Images

Месец преди да навърши 38 Тадич не е някакво изключение в редиците на НЕК откъм възраст, защото негов връстник е другия ас в атакуващ план - Тярон Шери.

Любопитно име в атаката е това на бившия турски национал Емре Мор, който преди 10 години съседите ни смятаха за следващия диамант на своя футбол, когато бе част от Борусия (Дортмунд) и турския тим на Евро 2016.

Кариерата му не излетя в космоса, но пък Мор игра за Галатасара и Фенербахче, а от този сезон е част от офанзивата на НЕК.

Бронзовият медалист от Eredivisie няма как да е удобен опонент за Левски, особено в държава, в която "сините" са загубили всяко от шестте си гостувания до момента.

НЕК може и да не е страшилище като име и история, но пък изживява своя златен период и е фактор в едно от силните първенства на континента.

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