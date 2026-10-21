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Чешкият Виктория (Пилзен) е следващото предизвикателство на Левски на международната сцена, като утре от 22 часа наше време двата тима ще се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Чешката столица на бирата ще посрещне двубоя, а за местния Виктория посрещането на български отбор няма да е нищо ново в последното десетилетие, с което изцяло е свързано възхода на футбола в града.

Макар да е важен икономически център и четвърти по големина град в града, Пилзен никога не е бил фактор на футболната сцена на Чехословакия и Чехия до последните около 15 години, в които Виктория се превърна и в марка за чешкия футбол на международната сцена.

Показателно е, че до 2011-а Виктория няма нито един трофей във витрината си, а до 2010-а има само едно участие в Европа и то е заради достигнат финал за Купата на Чехословакия през 1971-а.

Тогава отборът от Пилзен губи тежко финала от Слован (Братислава), който обаче печели титлата и това дава на Виктория квота за турнира КНК, където с общ резултат 7:1 колосът Байерн бързи слага край на европейските мечти.

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В последните 15 години обаче европейската история на Виктория напомня тази на Лудогорец, защото един на практика новак за международния футбол изиграва успява да натрупа куп мачове, превръща се в редовен участник в основната фаза на различните турнири, дори в даден период на практика е лицето на футбола в родината си пред Европа.

Разбира се, приликите важат само за европейската сцена, защото на домашната Виктория не установява подобна хегемония над грандовете, а печели шест титли от 2011-а до днес. Нещо, което е невероятно за историята на футбола в Пилзен, но е несравнимо с 14-те поредни трофея на Лудогорец.

Възходът на Виктория не е свързан с мащабно финансиране от един едър бизнесмен, а всичко започва с помощта на много компании в града и спонсорството на автомобилния концерн "Шкода", който поглежда към Пилзен след две десетилетия пауза, след като 1992-а отборът се казва именно "Шкода Пилзен".

Виктория е финансово много стабилен клуб, но там се работи със стриктна финансова дисциплина и се разчита най-вече на приходи от Европа и продажба на играчи. Нещо, което очевидно работи.

За 15 години Виктория игра 4 пъти в групите на Шампионска лига, за седми път е част от основната фаза на Лига Европа и веднъж беше в основната фаза на Лигата на конференциите.

Период, в който Левски не успя да достигне подобна фаза нито веднъж, сега го прави за първи път от 16 години.

В цялата тази своя "златна ера" Виктория имаше три сблъсъка с родни отбори, като в нито един от тях крайният изход не бе щастлив за чехите. Нещо, което звучи добре за Левски, ако "сините" се осланят на статистиката.

Виктория срещна Лудогорец на прага на групите на Шампионска лига през 2016-а и макар да бяха в ролята на фаворит и клуб с най-висок коефициент в тази фаза, чехите паднаха с 0:2 на "Васил Левски", а след това в Пилзен на два пъти повеждаха, но Лудогорец на два пъти изравняваше за 2:2 и място сред най-добрите на континента.

Виктория посрещна Лудогорец и преди две години в същата фаза, която утре посреща Левски. Основата на Лига Европа, като двата отбора направиха нулево реми на "Доосан Арена" - резултат, който бе приет добре от родния тим и като разочарование за чехите.

Между тези две срещи с Лудогорец отборът от Пилзен имаше един епичен дуел срещу ЦСКА на прага на групите на Лига на конференциите през 2021.

Първият мач в Пилзен завърши с комфортно 2:0 за Виктория и малцина очакваха сензация, но ЦСКА сътвори малко чудо и спечели с 3:0 след продължения в София, като решителният трети гол падна в 119-ата минута.

Сега Виктория се готви за своя шести мач срещу български съперник, а отборът го прави на фона на доста колеблив старт на сезона.

Снимка: Getty images

Говорим за клуб, който за последните 15 години само веднъж излезе от топ 3 на местния шампионат, но към днешна дата заема нетипичната девета позиция с 16 точки за 11 кръга, спечелени с четири победи, четири равенства и три загуби.

Отбраната е слабото звено в отбраната на Виктория и това го показват многото допуснати голове. Клубът е втори по резултатност в местната лига, но пък е девети. Вкарал е само три гола от убедителния лидер Славия (Прага), но пък има с 11 точки по-малко.

Ще успее ли Левски да се възползва от тези слабости, ще разберем утре от 22 часа наше време, когато "сините" гостуват в бирената столица на Чехия срещу един добре познат за родните отбори опонент.

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