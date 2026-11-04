Преди две години клубът вдигна първата си титла, записа и исторически европейски участия

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Полският футбол и местната Екстракласа със сигурност не са най-познатите теми на феновете у нас, но именно представил на тези страна утре излиза на "Васил Левски" в София, за да срещне родния шампион.

Левски ще посрещне Ягелония (Бялисток) от 19:45 в мач от основната фаза на Лига Европа, който може да се окаже ключов за амбициите на "сините" да прескочат към следващата фаза на турнира.

Името на Ягелония със сигурност не говори много масовия фен, но полския елит е сред най-прогресиращите в Европа и достигна до немислимите допреди няколко години два клуба в квалификациите на Шампионска лига.

В последните сезони полските клубове станаха неизменна част от основната фаза на европейските турнири, а част от този възход е и Ягелония, наричан накратко от феновете си, а и от поляците Яга.

Клубът няма европейската популярност на местни клубове като Легия, Висла и Лех, което е лесно обяснимо, защото дълги години Ягелония се лута между първите три дивизии на Полша, преди да се установи като неизменна част от елита в последните две десетилетия.

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Снимка: Getty images

Първоначално като типичен средняк, но в последното десетилетие - основен фактор и част от челните позиции на може би най-равностойния шампионат в цяла Европа.

Ягелония взе първия си значим трофей през 2010-а, когато спечели Купата на страната, три месеца по-късно взе и Суперкупата.

След две поредни втори места зад Легия (Варшава) през 2017-а и 2018-а, големият миг на Ягелония идва през 2024-а, когато отборът печели титлата на Полша по възможно най-драматичния начин, с по-добра голова разлика спрямо директния си опонент Шльонск (Вроцлав).

В последните два сезона Ягелония завърши на третото място, като и настоящото му евроучастие в Лига Европа се дължи именно на третата позиция от миналия сезон и последователното елиминиране на шотландския гранд Рейнджърс и грузинския Иберия.

Така за трета поредна година Яга е част от основна фаза на европейски турнир. В два поредни случая това се случваше в Лигата на конференциите, като през 2024-а поляците дори играха четвъртфинал срещу испанския Бетис.

Преди година Ягелония отново преодоля основната фаза на Лигата на конференциите, за да загуби от италианския Фиорентина след продължения.

Снимка: Getty images

Сега поляците елиминираха Рейнджърс и Иберия, а в основната фаза паднаха от Олимпиакос (1:2) и Андерлехт (0:3), но победиха аутсайдера Арарат с 3:1 у дома.

Подобно на предишните два съперника на "сините" - НЕК Ниймеген и Виктория Пилзен, отборът на Ягелония също не прави блестящ сезон на домашната сцена и се представя под зададените в последните години стандарти.

Към момента Яга заема едва деветото място в полския елит с 18 точки от 12 мача, а победите в последните два кръга успяха да отдалечат отбора от опасната зона, но клубът остава все така далеч от битката за европейските квоти.

В Полша отдават това на подмладения отбор - най-младия в страната като средна възраст. Освен това Ягелония разполага и с изключително млад, но успешен треньор в лицето на Адриан Шиемиениец. Едва 34-годишен специалист, който получава първата си работа на професионално ниво на пожар, когато през 2023-а отива от втория тим на Ягелония в първия.

От онзи момент обаче Шиемиениец печели титла, завършва два пъти на третото място и прави успешни европейски кампании. Реално той няма слаб сезон начело на Ягелония, като настоящото му девето място е неговият най-тежък период.

Снимка: Getty images

Ягелония има 17 чужденци в редиците си, но като цяло това е клуб, който не взима големи имена, а по-скоро млади футболисти, които цели да развие и продаде.

Футболисти от Испания, Португалия, Сърбия, Гърция, Белгия, Дания, Япония и Словения, като повечето са на възраст, търпяща футболно развитие, а изключение правят може би само опитните испанци Хесус Имас и Серхио Лосано.

Първият от двамата е истинска икона за феновете на Ягелония със своите 119 гола в 290 мача, като Имас е част от златните години на клуба от Бялисток и продължава да пише история с жълто-чевените цветове.

Ето това е съперникът на Левски, който утре вечер ще гледаме на Националния стадион в София.

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