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Датският Нордшеланд приема в четвъртък ЦСКА в мач от втория кръг на основната фаза в турнира Лига на Конференциите. Срещата е от 19:45 часа на стадион "Право да мечтаеш", а българският отбор ще трябва да си заслужи това право, защото домът на съперника му е направо непревзимаема крепост.

ЦСКА

Нордшеланд не познава загуба на този стадион от година в официален мач. И като цяло губи изключително рядко там. По-точно казано, година без загуба ще навърти, ако ЦСКА не го съсече в четвъртък, защото от 2 ноември 2025-а никой не го е правил.

Тогава Одензе спечели на арената "Right to Dream" с 4:2 в шампионатен мач, а след това дойдоха 19 поредни двубоя, в които нито веднъж гостът не спечели там. Това са 14 сблъсъка за първенство с баланс 10-4, както и 2 за купата (спечелени), и 3 в Европа. В тях пък съперниците даже не вкараха гол.

С тези три двубоя - 6:0 срещу шведския ГАИС, 5:0 срещу исландския Валур и 1:0 над швейцарския Санкт Гален, по пътя към основната фаза на турнира, серията в европейските турнири става впечатляваща.

За последно Нордшеланд загуби у дома европейски двубой преди 7 години - 1:2 от сръбския Партизан.

След този мач дойдоха 7 поредни, в които гостите са направо жертви:

2:0 срещу ФКСБ от Румъния

5:0 срещу същия този Партизан

6:1 над Фенербахче

7:1 над Лудогорец, което вероятно не сте забравили

1:1 със Спартак Търнава

6:0 срещу ГАИС

5:0 срещу Валур

1:0 срещу Санкт Гален.

Статистиката е с 33 вкарани гола и само 4 инкасирани.

Програмата на ЦСКА в Европа: Монако на старта, Салах - през ноември
Виж още Програмата на ЦСКА в Европа: Монако на старта, Салах - през ноември

Ето срещу тази домакинска машина се изправя ЦСКА на новия треньор Маркус Гиздол в четвъртък. И ще се надява да промени традицията, наложена на този стадион с изцяло изкуствен терен - гостите да падат.

А стадионът се казва "Право да мечтаеш" съвсем не заради хрумване на маркетинговия отдел на клуба. Не, това не е просто слоган. Клубът Нодршеланд бе купен преди 11 години и стана част от проекта Right to Dream, който има академии за таланти в Гана, Египет и Сан Диего в Щатите. Това е цяла футболна империя, която обаче няма за цел да обхване водещи европейски клубове на ниво Шампионска лига.

Right to Dream е една от най-успешните, иновативни и уникални футболни академии в света. Тя е основана през 1999 г. в Гана от бившия скаут на Манчестър Юнайтед Том Върнън на един прашен терен в Акра. За да се превърне днес в глобална мултиклубна мрежа на стойност стотици милиони долари.

Някои от най-добрите таланти на Гана и Египет, съвсем естествено, преминават в Дания, където играят на високо ниво в Нордшеланд, за да се подготвят за следващата крачка - грандове в Европа. Това и системата.

Звездата Рунар Норхайм
Звездата Рунар Норхайм Снимка: Getty Images

Има една голяма разлика между тази организация и повечето от останалите във футбола, промотиращи млади таланти. Тук децата и юношите получават и пълно образование, като идеята е "изграждане на човека, а не просто на футболиста". Ако дадено дете не подпише професионален договор, академията му осигурява стипендия в престижни университети в САЩ и Великобритания. Над 100 младежи вече са минали и по този път, начертан от организацията.

Това е разликата. Във философията. В налагането на млади играчи и изграждането им на всякакво ниво, не само като футболно образование на терена.

В настоящия състав личат няколко ключови имена, които движат отбора напред в датската Суперлига и европейските турнири. Първо обаче - това е отбор в истинския смисъл на думата. Колективът е над всеки. А списъкът впечатлява с огромния брой млади футболисти на възраст от 17 до 23.

Крилото от Египет Ибрахим Адел е опасност отляво, но там може да играе и Принс Амоако, който пък е ганаец. И двамата, естествено, продукт на академията в различните страни.

Александър Линд е на върха на атаката, Марк Бринк е лидерът в средата на терена, а специално внимание заслужава десният флангови играч - понякога защитник, понякога крило, Рунар Норхайм. Той направи три асистенции преди дни при 3:3 със Силкеборг в датската лига и изобщо е водеща фигура в тима за сезона.

Ето срещу това ще се изправи ЦСКА в четвъртък. И ще си търси правото да може да мечтае на стадиона, на който гостите рядко го правят.

Снимка: Getty Images

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