Пътят на Антонели към титлата във Формула 1 мина през трудности, колкото и да бе кратък

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На 7-годишна възраст италианецът Андре Кими Антонели се скрива в купчина от гуми, за да види любимците си от Формула 1. На 20 години той вече е световен шампион. Прекрасна история.

След като завърши трети в Гран при на Мексико през уикенда, пилотът на "Мерцедес" се превърна в най-младия шампион на най-силното автомобилно състезание. И не само спечели титлата, а и репутацията на един от тези, които дори феновете на съперниковите отбори харесват.

Връщането на световната титла в Италия след 73 години обаче е само върхът на сладоледа в иначе кратката му кариера.

Приключението на Антонели във Формула 1 започва благодарение на баща му - Марко, който е пилот в състезания със спортни автомобили. През 2014 година отборът му участва в състезание по време на Гран при на Германия, а 7-годишният му син иска да надникне зад кулисите на Формула 1, но няма как да му позволят да е толкова близо. Не и официално.

"Дори не знам как се събрах вътре в гумата, беше наистина тясно - сподели Антонели, докато се подготвяше за дебюта си във Формула 1 миналата година. - Освен това сложихме чадър отгоре, за да не изглежда подозрително"

Още в началото на състезателния си път Кими е сравняван с великите имена в спорта. Той беше заместникът на Люис Хамилтън в "Мерцедес", след като седемкратният шампион премина във "Ферари". Тийнейджър тогава, това бе отговорът на шефа на "Мерцедес" Тото Волф срещу Макс Верстапен - вундеркинда на "Ред Бул", който дебютира във Формула 1 едва на 17-годишна възраст. Кими бе детето-чудо, претендент за титлата, който преследваше рекорда на Себастиан Фетел за най-млад шампион.

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Снимка: Getty Images

Когато се ражда през 2006 година, родителите на малкия Андреа Антонели се опитват да измислят оригинално второ име за него. Семеен приятел предлага "Кими". По това време финландецът Кими Райконен е един от най-вълнуващите пилоти във Формула 1 и печели титлата с "Ферари" два месеца след първия рожден ден на Антонели.

"Семейството ми е свързано със света на автомобилните спортове, а и един наш добър приятел също се занимава с това - каза той миналата година. - Така че той реши да ме нарече Кими - но не почитайки самия пилот. Просто му хрумва ей така."

Антонели е сред най-желаните таланти още от детските си години в картинга, но в крайна сметка се озова в "Мерцедес", след като "Ферари" пропуска възможността да го привлече. Съществуват противоречиви версии за причините, поради които преговорите между Скудерията и родителите на тогава 11-годишното дете са пропаднали, но изглежда италианският гигант не е бил склонен да поеме ангажимент към толкова "зелен" състезател.

Снимка: Getty Images

След като се присъединява към програмата на "Мерцедес" за млади пилоти, Антонели постигна стремителен напредък в картинга, а не дълго след преминаването си към състезателни автомобили през 2021 година започна да печели и титли.

"Ако погледна пътя на Кими през младежките категории, мисля, че за всички беше съвсем ясно, че той притежава нещо наистина специално - сподели през септември пилотът на "Ферари" Шарл Леклер. - Обиколките му изглеждат така, сякаш са на самия ръб на възможното, но някак си той успява да направи перфектния тур точно когато това е най-важно. Беше наистина впечатляващо да се наблюдава."

Любопитно е, че три коренно различни уикенда в Гран при на Италия украсяват кариерата на Антонели във Формула 1. Когато той е във Формула 2 и прави своя дебют в състезателен уикенд от Ф1 по време на свободна тренировка за "Мерцедес" на "Монца" през 2024 година, се забива в предпазната бариера пред родна публика.

От "Мерцедес" продължават да му гласуват доверие, но когато дебютира във Формула 1 едва на 18-годишна възраст, той изглежда на моменти стъписан от обстановката. Решението му да покани целия си клас от училище на състезанието в Италия миналата година е начин да се почувства по-уверен, но това тогава само засилва впечатлението, че все още е дете.

Снимка: БТА

Само че в дебютния си сезон той демонстрира защо е считан за суперталант. Става най-младият пилот, класирал се за полпозишън във Формула 1 (в Маями), макар все още да допусна твърде много грешки. Поредицата от слаби резултати в серията европейски състезания кара Тото Волф на няколко пъти да определи представянето на Антонели на пистата като "недостатъчно убедително".

"През онзи период позволих на напрежението да ми повлияе, тъй като имах чувството, че разочаровам толкова много хора, които бяха повярвали в мен", споделя Антонели.

Ситуацията обаче е кореннор разлина през 2026 година. Той показа, че е готов с победа още в дебютното състезание в Китай през март - успех, който постави началото на серия от пет поредни. А тазгодишната Гран при на Италия пък бе белязана от едно от най-великите представяния в историята. Антонели преодоля наказание, свързано с двигателя, и спечели състезанието, въпреки че стартира от 19-а позиция на стартовата решетка. Там някъде се видя, че това ще е заслужилият световен шампион.

Трябва обаче да се благодари и на организаторите във Формула 1, които направиха най-голямата промяна в правилника от десетилетия и поставиха в затруднение дори най-опитните пилоти. Така силите се поизравниха и се откри възможност за нов млад претендент като Кими. Неговият агресивен стил и инстинктите зад волана изглежда пасват добре на колите за 2026 година, като той се справя по-успешно от съотборника си Джордж Ръсел с предизвикателствата. Те са породени най-вече от голямата зависимост от електрическото хибридно задвижване.

Снимка: Getty images

Ръсел посочи, че силата на Антонели при хлъзгави настилки е фактор, който има решаващо значение.

"Предвид как се развиха нещата тази година, това се оказва едва ли не идеалният стил на каране за тези автомобили. Антонели и Ландо Норис от "Макларън" са двама пилоти, които винаги се представят много силно на трасета с ниско сцепление и може да се каже, че именно те показват най-добри резултати през този сезон", категоричен е британецът.

Хубавото във Формула 1 е, че една титла не гарантира нищо за бъдещето, особено при настоящите правила и регулации.

Сигурно е обаче, че Антонели ще е на стартовата решетка още много години. Прекалено е талантлив, за да не стане така.

Снимка: Getty Images

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