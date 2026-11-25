Мохамед Салах е най-популярната личност в Арабския свят и една от модерните суперзвезди на футбола

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В четвъртък на терена на "Българска армия" ще е горещо, защото ЦСКА трябва да преследва победа срещу турския Трабзонспор в мач от Лигата на конференциите. Мачът е от 22:00 часа на страхотния нов стадион на "червените" в Борисовата градина, а всички билети се разпродадоха за часове.

Гостите са един от най-силните отбори в турнира, а за българския представител тестът ще е много сериозен. Оставяйки настрана точките и класирането обаче, мачът утре е допълнително подправен с присъствието на една суперзвезда от най-висок калибър и глобална значимост.

Мохамед Салах ще води атаката на Трабзон - една от иконите в модерната история на футбола.

Египетския крал - псевдоним, залепнал му идеално от времето в Ливърпул, е със статут някъде над човешкия и може би малко под божествения за целия Арабски свят.

Изследвания в последните години, както и справки в социалните мрежи като последователи, показват - това е най-популярната фигура за тази общност. И то не само сред спортистите. Салах има над 100 милиона последователи, рисуват го по стени, пеят песни за него, кръщават болници, театри и новородени из родния му Египет, но и из други арабски държави.

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Рисунки по стените из града показват, че Салах-манията се вихри с пълна сила в Трабзон. И в Ливърпул бе така, а в Египет вероятно ще си остане така и години, след като спре да играе Снимка: AP/БТА

Салах през лятото отиде от Ливърпул в Трабзон след 9 сезона, в които просто превзе английския футбол. Вкара 257 гола и даде 121 асистенции. Спечели всичко - две титли на Висшата лига, една в Шампионската, световна клубна...

Но не само невероятните му изяви на терена го направиха глобална футболна икона. Днес той е вероятно най-популярният играч на новия век след Меси и Роналдо. Може би - и след Неймар, но това не е сигурно, предвид статутът на Мо в арабските страни и стотиците милиони, които ги населяват.

В Англия Салах е култова фигура не само с голове и асистенции.

Кой ще победи в мача ЦСКА - Трабзонспор? Споделете мнението си, като отговорите на този въпрос.

Легендите за начина му на живот, тотално посветен на семейството и това да е в идеална кондиция за всяка тренировка и всеки мач... Пълното въздържание от алкохол, стриктното спазване на всяка от важните традиции в религията му - все неща, които го издигнаха много високо в общественото мнение за него във Великобритания и цяла Европа.

Както и смелостта му да публикува снимка на семейството в коледни одежди до елха навръх светлия християнски празник, което му донесе десетки хиляди коментари с укори и открита омраза от "неговите хора" в Арабския свят. Неговият отговор бе кратък:

"Аз съм вярващ и практикуващ мюсюлманин. Но живея в Англия, дъщерите ми харесват Коледа с традициите и играчките, а аз уважавам празника на хората тук."

Часове по-късно трудно можеше да се види дори един негативен коментар под публикацията му в Инстаграм, харесана от милиони.

Салах-манията заля и Трабзон, когато през лятото 34-годишният египтянин избра местния отбор от офертите, които имаше.

Фенове по улиците на Трабзон се разхождат с екипи на Салах и в дните, в окито няма мачове Снимка: AP/БТА

Още на летището в Истанбул го чакаха хиляди фенове, дошли от Приказния град на Изтока, както наричат една от перлите на Черно море. Същата вечер в Трабзон се събра огромна тълпа, която приветства новия герой.

Днес целият град е в постери и графити - нарисуван е на десетки стени.

Фенартикулите с неговия лик, номер 10 и името му, свършват за часове, за да се принуди клубът да произведе нови и нови. Фланелките на Салах "избиха" трансфера със заплатата му за около седмица. А само основната му заплата е от около 22 милиона долара на година.

Има и куриози. В един от първите си уикенди като гражданин на Трабзон отиде на излет в планинска местност извън града и публикува в социалните мрежи снимка, седнал на един камък. Дори не е скала, просто е по-голям камък.

Скалата на Салах - хората отиват да се снимат там в екипи на Трабзон, след като Мо си пусна снимка, седнал на камъка Снимка: AP/БТА

Днес го наричат "Скалата на Салах", а хиляди минаха и се снимаха на него. Дори в Google Maps можете да го намерите. Удивително.

Стадионът на Трабзон е пълен на всеки мач, разбира се. А отборът върви втори в класирането, спечели последните си 7 мача в Суперлигата, като Салах е близо до върха при реализаторите на шампионата - 9 гола в 12 кръга.

Вкара хеттрик на Галатасарай, а хегемона бе разгромен с 4:0. Разписа се и при победата над Бешикташ с 2:0. В Европа за три мача в Лига на конференциите има 2 гола и 2 асистенции.

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Не бива да пропускаме и един друг факт, любопитен преди утрешния мач. Преди 13 години, през август 2013-а, Салах дойде в София като сравнително неизвестен младеж в състава на швейцарския Базел. Отборът му би на "Васил Левски" Лудогорец с 4:2, а той вкара два гола и подаде за още един. И след този мач за първи път се заговори, че 21-годишното крило е обект на интерес от големите клубове на Европа.

Челси го взе няколко месеца по-късно, през януари 2014-а. Останалото е история.

Идването му с Трабзон утре е събитие, защото звезди от такъв калибър не всеки ден играят на българска земя. Разбира се, от нашата си гледна точка, иска ни се героите да са в червено и ЦСКА да спечели мача.

Но няма как да пропуснем, че коронаваната особа с прякор Египетски крал ще насочи вниманието към този двубой на огромна част от световните спортни медии.

Допълнителен бонус за армейците и българския футбол.

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