Този сезон бразилският тим изпада, но това не е най-важното в случая

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В една ноемврийска нощ преди точно 10 години всичко се преобърна за един бразилски клуб, който пътуваше към най-големия мач в историята си. Чапекоензе трябваше да играе финал на Копа Судамерикана срещу Атлетико Насионал, като първата от двете срещи бе в Колумбия. Но самолетът на Чапе така и не стигна до крайната си цел.

Машината се разбива на 30 километра югоизточно от Меделин, като на борда са всички футболисти, треньори, директори, както и доста журналисти. 71 от 77 души на борда загиват в катастрофата, а трима от оцелелите са играчи. Една от жертвите бе Филипе Машадо - защитник, който бе добре познат у нас, най-вече сред феновете на ЦСКА, след като прекара две години при "червените", стана шампион и носител на Суперкупата на страната и вкара победен гол във Вечното дерби.

Бившият играч на ЦСКА Филипе Машадо Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Така само за една нощ съдбата на неособено известния до онзи момент бразилски клуб се преобърна изцяло. Чапекоензе бе в подем, но вместо да изиграе с гордост най-големия, поне към този миг мач в историята си, трябваше да започне всичко от нулата.

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Трябваше да бъде преживяна загубата на съотборници, треньори, приятели, бащи, синове, съпрузи...

Преди 10 години цял един град потъна в сълзи Снимка: Getty Images/Guliver Photos

В катастрофата си отидоха играчите Канела, Денер, Марсело, Матеус Битеко, Карамело, Хименес, Лукас Гомес, Кемпес, Артур Мая, Ананис, Данило, Филипе Машадо, Сержио Маноел, Жил, Бруно Рангел, Клебер Санта, Жозима, Тиего и Тиагиньо. След разследвана стана ясно, че вината е изцяло на авиолинията и пилтотите, тъй като в резервоара на самолета не е имало достатъчно гориво.

"Завинаги Чапекоензе" гласи един от графитите в близост до "Арена Конда" - клубния стадион в Чапеко. И е самата истина.

Животът продължава, спомените за отишлите си без време също остават, а пък Чапекоензе изпадна от бразилската Серия "А" три години след трагедията. Още две по-късно се завърна в елита, а сега, точно десетилетие след онази кошмарна ноемврийска вечер отново слиза едно ниво надолу и ще се опита да се завърне скоропостижно при най-добрите.

Преди 10 години цял един град потъна в сълзи Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Но не резултатите са най-важното в случая. А непримиримостта, която този клуб, който е далеч от грандовете на бразилския футбол, не спира да показва.

Един от тримата оцелели, резервеният вратар Джаксън Фолман, губи десния си крак под коляното, но както сам казва в интервю по случай годишнината - не е имал избор освен да продължи.

"Трябваше да се преборя за живота си. Нямах друг избор", споделя той пред The Athletic.

В момента той е популярна фигура в Бразилия, изнася участия като мотивационен говорител, занимава се с музика, а също така написа и книга за живота си. Която бе публикувана през октомври.

"Напълно целенасочено изчаках с книгата, ако я бях написал непосредствено след случилото се, можеше някой да я прочете и да си каже, че моят живот е приключил с тази случка. Не исках хората да си мислят това", добавя бившият футболист.

Алан Рушел, Хелио Нето и Джаксън Фолман - единствените оцелели играчи Снимка: Getty Images

И подчертава, че не използва думата "инцидент" за случилото се, защото по думите му, а и според разследването, става дума за неглижиране на ситуацията и немарливо отношение.

Ясно е, че никога няма да изтрие от съзнанието и спомените си онази нощ, но е сигурен за едно нещо.

"Благодарен съм на Господ, че беше тъмно и не видях нищо. Бяхме в средата на гората. Да, видях някои неща, но благодаря, че не бяха повече. Но и до днес, когато затворя очи и се сетя за това, ме удря вълна от тъга. Тежко е. В една нощ загубих всичките си приятели", казва още 34-годишният бразилец.

Той не е единственият, който успява да намери път в живота след трагедията. По обясними причини продължава в друга посока, извън футбола.

Но друг от оцелелите, Алан Рушел, продължи да играе футбол.

Левият бек, който е част от Чапе първо през 2013-а, а после и между 2016-а и 2021-а, бе единственият от оцелелите играчи, чиято кариера продължи.

И случайно или не, преди броени дни, той прекрати кариерата си, като част от родния Жувентуде. С който спечели промоция за елита на Бразилия.

Там, откъдето Чапе, отборът, белязал неговия път завинаги, изпадна.

Но това е животът. Радост и тъга. Върхове и падения. А в Чапекоензе знаят това най-добре.

И можете да бъдете сигурни, че отборът ще се завърне сред най-добрите в Бразилия. Защото непримиримостта на този клуб е завинаги.

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