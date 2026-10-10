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Националът на България за Купа "Дейвис" Иван Иванов отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 000 долара.

17-годишният Иванов, поставен под номер 5, отстъпи пред водача в схемата Даниел Михалски (Полша) с 1:6, 6:4, 1:6 за два часа и 14 минути игра.

Българинът изостана с 0:4 в първия сет и го загуби с 1:6. Във втората част Иванов загуби първите два гейма, но успя да изравни при 2:2. След това поведе с пробив за 5:4 и затвори сета на собствен сервис, за да изравни резултата. В решителната трета част Иванов проби още в първия гейм, но загуби следващите шест и отпадна от надпреварата.

Преди този двубой Иванов записа три поредни победи в турнира, без да загуби сет.

През тази седмица той заема 494 в световната ранглиста, но с доброто си представяне в Италия ще постигне ново рекордно класиране, като се очаква да се изкачи в топ 460.

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