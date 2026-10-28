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Новак Джокович се завърна с победа на ATP 500 турнира в Базел, където не бе играл от 15 години. Сърбинът надделя на световния №38 Юго Умбер след 4:6, 6:3, 6:4.

Четвъртият поставен започна трудно мача и изостана със сет, но впоследствие намери верния ритъм и заслужи мястото си в следващата фаза. Там го очаква германецът Ян-Ленард Щруф, който отстрани своя сънародник Яник Ханфман.

Умбер имаше сериозен превес по отношение на печелившите удари (39-19), но броят на непредизвиканите му грешки също бе значително по-висок (39-24).

Джокович спечели 71% от точките си на първи сервис (52/73) и се възползва от два от осемте си шанса за пробив (25%), докато неговият опонент реализира само един от своите шест брейкбола (17%).

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