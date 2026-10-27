Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Тенис легендата Винъс Уилямс допусна 13-ата си поредна загуба на сингъл от началото на сезона.

Още по темата

46-годишната американка беше оставена без особени шансове срещу 18-годишната тийнейджърка от Австрия Лили Тагер на старта на турнира в Гуанджоу (Китай) - 2:6, 2:6 за час и 13 минути игра.

Разликата от 28 години между двете тенисиски е най-голямата в историята на Женската тенис асоциация (WTA).

18-годишната Тагер е родена през 2008 година, когато на "Уимбълдън" за последно Винъс спечели титла от Големия шлем.

В момента великата американка е №599 в световната ранглиста, а за нея това беше първи мач на сингъл от US Open, когато загуби в първи кръг от сънародничката си София Кенин.

Поредните й загуби са 16, като негативната серия започна през юли миналата година.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Арестуваха зрелищно мъж, пребил жена си в центъра на София (снимки) Днес
Арестуваха зрелищно мъж, пребил жена си в центъра на София (снимки)
73908
Да откриеш щастието сред изобилие от светлина и свеж въздух Лайф
Да откриеш щастието сред изобилие от светлина и свеж въздух
6868
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители Бизнес
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители
4464
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава IT
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава
3783
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница Impressio
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница
1630
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия URBN
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия
63
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни Trip
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни
1293
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица Вкусотии
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица
1355
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо Zodiac
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо
1263
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5 млрд Времето
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5...
619