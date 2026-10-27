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Тенис легендата Винъс Уилямс допусна 13-ата си поредна загуба на сингъл от началото на сезона.
46-годишната американка беше оставена без особени шансове срещу 18-годишната тийнейджърка от Австрия Лили Тагер на старта на турнира в Гуанджоу (Китай) - 2:6, 2:6 за час и 13 минути игра.
Разликата от 28 години между двете тенисиски е най-голямата в историята на Женската тенис асоциация (WTA).
18-годишната Тагер е родена през 2008 година, когато на "Уимбълдън" за последно Винъс спечели титла от Големия шлем.
В момента великата американка е №599 в световната ранглиста, а за нея това беше първи мач на сингъл от US Open, когато загуби в първи кръг от сънародничката си София Кенин.
Спортът е повече от резултат
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Поредните й загуби са 16, като негативната серия започна през юли миналата година.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.