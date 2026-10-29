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Наоми Осака събра багажа от "домашния турнир" в Токио много изненадващо, победена от Миа Поханкова във втория кръг.
18-годишната словачка победи с 6:3, 7:5, като изхвърли от надпреварата съперничка, която е със 126 места пред нея в ранглистата.
Тийнейджърката е №144, а Осака - бивша номер едно в света, сега е на 18-а позиция.
В предишния кръг Наоми елиминира световната №4 Жасмин Паолини, с което даде надежда на местната публика, че ще гледа нов триумф на японската звезда.
Тя има добра традиция на този турнир - титла и два финала, но всичките тези постижения са между 2016-а и 2019 г.
Спортът е повече от резултат
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Следващата съперничка на Поханкова ще е американката Алисия Паркс, която е №65 в ранглистата.
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.