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Испанecyt Карлос Алкарас завърши безгрешно груповата фаза на финалния турнир на АТП в Торино (Италия) след успех в два сета срещу италианеца Флавио Коболи.

Бившият номер 1 в света спечели срещата с 6:4, 6:1 за час и пет минути, и въпреки че още в сряда си гарантира място в полуфиналите на надпреварата, той изглеждаше решен да приключи групите с победа. Алкарас все още няма загубен сет на турнира, след като се наложи по също толкова убедителен начин над Франсис Тиафо (САЩ) и Даниил Медведев (Русия) в първите си две срещи от група "Иван Лендъл".

Носителят на седем титли от Големия шлем стартира с пробив още в първия гейм на откриващия сет, а Коболи не успя да отвърне и дори му се наложи да отразява две точки за пробив при 4:2 за Алкарас, както и два сетбола на собствен сервис при 5:3. В крайна сметка испанецът спечели решаващото подаване без да даде точка на противника и поведе в общия резултат.

Втората част също започна с брейк за 23-годишния Алкарас, който този път повтори това още два пъти - за 4:1 и отново за крайното 6:1.

В полуфиналната фаза Карлос Алкарас ще се изправи срещу Бен Шелтън (САЩ), който завърши на второ място в група "Джон Макенроу".

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Тази вечер ще стане ясен и другият полуфиналист от групата на Алкарас, като двубоят между Тиафо и Медведев ще определи кой ще бъде съперник на световния номер 1 Александър Зверев (Германия) в спор за място във финала.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.