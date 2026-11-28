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За втора поредна година Италия и Испания ще спорят в големи финал в турнира за Купа "Дейвис".

След вчерашното класиране на финал от страна на домакините и действащи шампиони от Италия, днес това сториха и предвожданите от Карлос Алкарас испанци.

В днешния полуфинал Испания победи Великобритания с 2:0, като работата бе свършена още с двата мача на сингъл и двубой на двойки така и не се игра.

Първата среща за деня бе между Рафа Ходар и Камерън Нори, като испанецът спечели с 6:2, 7:5.

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След безпроблемния първи сет за Ходар, във втората той и Нори размениха по пробив, а при 6:5 в полза на младия испанец, той успя да осъществи втори решителен брейк, с което взе мача.

Така дойде ред и на втората среща, в която Карлос Алкарас бе още по-категоричен и мина с лекота през Артър Фери, побеждавайки го с 6:2, 6:1 за 72 минути.

Това означава, че за втора поредна година финалът ще е между Италия и Испания. Преди година Скуадрата взе победата с 2:0, но този път домакините са без Яник Синер.

Все пак силният италиански отбор не е само Синер, защото все пак говорим за отбора, който спечели последните три издания на Купа "Дейвис".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.