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Карлос Алкарас започна уверено на Мастърс турнира в Париж и се наложи със 7:6, 6:3 над Алекс Микълсен.
Испанският ас изоставаше с 1-4 в тайбрека на първия сет, но намери изход от ситуацията. А нататък бе доста по-убедителен и не позволи да се стигне до изненада.
И така не се вписа в сценария на деня във френската столица, в който отпадания на световния №1 Александър Зверев, на Новак Джокович и Даниил Медведев белязаха часовете преди мача на Карлитос.
Той обаче продължава и е най-високо поставеният в схемата след елиминирането на Зверев.
Следващият опонент на Алкарас ще бъде Матео Беретини, който по-рано днес победи Юго Умбер със 7-6, 7-5.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.