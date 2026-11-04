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Карлос Алкарас започна уверено на Мастърс турнира в Париж и се наложи със 7:6, 6:3 над Алекс Микълсен.

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Испанският ас изоставаше с 1-4 в тайбрека на първия сет, но намери изход от ситуацията. А нататък бе доста по-убедителен и не позволи да се стигне до изненада.

И така не се вписа в сценария на деня във френската столица, в който отпадания на световния №1 Александър Зверев, на Новак Джокович и Даниил Медведев белязаха часовете преди мача на Карлитос.

Той обаче продължава и е най-високо поставеният в схемата след елиминирането на Зверев.

Следващият опонент на Алкарас ще бъде Матео Беретини, който по-рано днес победи Юго Умбер със 7-6, 7-5.

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