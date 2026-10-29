Испанецът е на 60-ия си четвъртфинал, напред продължава и Медведев

59 Снимка: Getty Images

Карлос Алкарас спечели два много различни сета, за да пребори Николос Басилашвили с 6:1, 7:6(11) в много качествен осминафинал от турнира във Виена в категория ATP 500.

След час и 41 минути игра испанецът се класира за общо 60-ия си четвъртфинал в кариерата, но големи похвали заслужава и опитния му грузински съперник, който игра страхотно във втория сет.

Финалистът от Алмати затвърди, че се намира в отлична форма, притискайки Алкарас до стената, а кулминацията беше тайбрека във втория сет, който се превърна в истински трилър.

В него Басилашвили изпусна четири сетбола, докато Алкарас се възползва от общо четвъртия си мачбол, за да предотврати влизането в трети сет.

Карлитос, който отстрани Карен Хачанов в първия кръг, в четвъртфиналите ще се изправи срещу американеца Томи Пол. Седмият поставен по-рано днес отстрани Лучано Дардери от Италия след 6:1, 6:1.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

За четвъртфиналите се класира и Даниил Медведев след оспорван мач с британеца Камерън Нори - 4:6, 6:3, 7:6(1).

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.