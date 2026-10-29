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Карлос Алкарас спечели два много различни сета, за да пребори Николос Басилашвили с 6:1, 7:6(11) в много качествен осминафинал от турнира във Виена в категория ATP 500.
След час и 41 минути игра испанецът се класира за общо 60-ия си четвъртфинал в кариерата, но големи похвали заслужава и опитния му грузински съперник, който игра страхотно във втория сет.
Финалистът от Алмати затвърди, че се намира в отлична форма, притискайки Алкарас до стената, а кулминацията беше тайбрека във втория сет, който се превърна в истински трилър.
В него Басилашвили изпусна четири сетбола, докато Алкарас се възползва от общо четвъртия си мачбол, за да предотврати влизането в трети сет.
Карлитос, който отстрани Карен Хачанов в първия кръг, в четвъртфиналите ще се изправи срещу американеца Томи Пол. Седмият поставен по-рано днес отстрани Лучано Дардери от Италия след 6:1, 6:1.
Спортът е повече от резултат
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За четвъртфиналите се класира и Даниил Медведев след оспорван мач с британеца Камерън Нори - 4:6, 6:3, 7:6(1).
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.