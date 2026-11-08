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Карлос Алкарас спечели тенис турнира на твърда настилка от сериите Мастърс 1000 в Париж. На финала той се наложи със 7:6 (5), 7:5 срещу третия в схемата Бен Шелтън.

Поставеният под номер 2 испанец спаси шест точки за пробив, докато американският тенисист се справи с две в първия сет. В тайбрека резултатът беше 4:4, но Карлос Алкарас успя да измъкне успеха със 7:5.

Втората част също беше равностойна. Шелтън поведе с пробив и 3:2, но бившият лидер в световната ранглиста успя да изравни до 4:4, след което спечели подаването на американеца в 12-ия гейм и приключи решителния двубой от втората си възможност за час и 57 минути.

23-годишният Карлос Алкарас взе реванш за поражението си в пет части срещу Шелтън на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ през септември. Испанският тенисист вече е спечелил титлите във всички турнири от сериите Мастърс 1000 без тези в Канада и Китай.

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"Това е нещо, което преследвам от дълго време. Някои от най-трудните загуби, които съм имал в кариерата си, съм претърпял тук. Най-накрая достигнах нивото си тук. Намерих правилния път и начин. Наистина се гордея със себе си и с целия екип. Беше едно от най-трудните предизвикателства, които имаме в тениса, изправих се срещу Бен Шелтън. Той е страхотен играч, човек, шампион и се справя все по-добре с всеки турнир. Просто съм много щастлив, че намерих начин да победя. Да използвам сервисите си и да се опитвам да бъда себе си на корта. Наистина съм щастлив, че най-накрая го постигнах и този ще бъде наистина специален", заяви намиращият се на трето място в световната ранглиста Карлос Алкарас на корта след края на двубоя.

Алкарас е едва третият играч в историята от 1990 година насам, който е печелил поне по една титла от турнирите Мастърс 1000 в пет поредни сезона, присъединявайки се към Новак Джокович и Рафаел Надал.

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