Поставеният под номер 2 в схемата Алкарас, който елиминира Алекс Микелсен на старта на турнира, ще се изправи срещу местния любимец Артур Фис или Тейлър Фриц в битка за място на полуфиналите.
Испанецът ще се опита да достигне до тази фаза за първи път в шестте си участия в надпреварата.
С актив от 39 победи и 5 загуби през сезона Алкарас преследва петата си титла за годината. Той спечели четвъртия си трофей миналата седмица във Виена и влиза в четвъртфиналния си двубой срещу Фис или Фриц в серия от шест поредни победи.
Испанецът води с 3-0 в преките двубои срещу поставения под номер 7 Фис, докато срещу Фриц е спечелил шест от седемте им срещи на ниво ATP.