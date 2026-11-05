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Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира Мастърса в Париж, след като Матео Беретини се оттегли от двубоя помежду им от третия кръг.

Поставеният под номер 2 в схемата Алкарас, който елиминира Алекс Микелсен на старта на турнира, ще се изправи срещу местния любимец Артур Фис или Тейлър Фриц в битка за място на полуфиналите.

Испанецът ще се опита да достигне до тази фаза за първи път в шестте си участия в надпреварата.

С актив от 39 победи и 5 загуби през сезона Алкарас преследва петата си титла за годината. Той спечели четвъртия си трофей миналата седмица във Виена и влиза в четвъртфиналния си двубой срещу Фис или Фриц в серия от шест поредни победи.

Испанецът води с 3-0 в преките двубои срещу поставения под номер 7 Фис, докато срещу Фриц е спечелил шест от седемте им срещи на ниво ATP.

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