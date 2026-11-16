В Торино поставеният под №2 испанец разби американеца Франсис Тиафо с 6:2, 6:2 и започна отлично в група "Иван Лендъл", където са още Даниил Медведев и Флавио Коболи.
За Карлитос това е четвърто участие в надпреварата, като най-доброто му постижение дойде през миналата година, когато загуби финала от Яник Синер.
Сега 23-годишният испанец влезе в турнира след поредни титли в Париж и Виена.
"Досега не съм се чувствал толкова добре в кариерата ми в края на сезон. Това е необичайно за мен, защото имах много месеци извън корта. Тук идвам с много енергия и амбиция, и съм гладен за още успехи", каза Алкарас след мача.
Спортът е повече от резултат
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Това е третата му победа в четири мача срещу Тиафо. Американецът дебютира в турнира и ще се опита да се промъкне към полуфиналите, но за тази цел вероятно ще трябва да спечели срещу Медведев и Коболи в следващите си мачове.