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Най-добрият испански тенисист Карлос Алкарас пристига в събота във Виена, където едва за втори път ще участва в турнира АТП 500, като първият път е бил през 2021 година, когато достига до полуфиналите, пише вестник "Марка".

Григор

Испанецът има две големи цели до края на сезона - финалите на АТП в Торино между 15 и 22 ноември, както и финалния турнир за Купа "Дейвис" между 24 и 29 ноември.

Карлос Алкарас директно ще се отправи от летището във Виена към залата, където има запазена тренировка между 17 и 19 часа местно време с Григор Димитров, пише изданието. Българинът в момента е номер 123 в световната ранглиста на АТП.

Ден по-късно Алкарас ще тренира с руснака Андрей Рубльов. Бившият номер 1, който е спечелил седем турнира от Големия шлем, ще започне участието си във Виена във вторник (27 октомври) срещу съперник, който ще му отреди жребият в събота.

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