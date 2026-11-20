Алкарас си отдъхна за травмата, продължава с преследването на първи трофей от АТР финалите
Той вече има сигурно място на полуфиналите
Карлос Алкарас няма да се оттегля от АТР финалите, каквато вероятност се появи след проблемите на испанеца и медицинските прегледи, на които трябваше да се подложи.
Испанецът се връща към най-добрите си дни и започна ударно турнира, като победи експресно както Франсис Тиафо, така и Даниил Медведев, като двата мача му отнеха точно 2 часа и 20 минути на корта.
В мача срещу Медведев обаче се появиха някакви болежки за Алкарас, а испанските медии написаха, че вероятността той да се оттегли от турнира не е малка.
Според последните информации в испанските медии, направеният ядрено-магнитен резонанс е показал, че няма нищо обезпокоително и Алкарас ще може да продължи участието си на финалите.
Днес той ще играе мач срещу Флавио Коболи от 15 часа наше време, като срещата е без значение и за двамата тенисисти.
С двете си победи Карлос Алкарас си гарантира място на полуфиналите, докато след две загуби Флавио Коболи със сигурност е аут от турнира.
Карлос Алкарас дори знае опонента си в следващата фаза, като това е американецът Бен Шелтън, докато в другия полуфинал световния №1 Александър Зверев ще играе срещу победителя от днешния мач между Даниил Медведев и Франсис Тиафо.
За Алкарас тази надпревара е много важна, защото до момента той така и не е успявал да я спечели, а единственият му финал е преди година, когато загуби от Яник Синер в два сета.