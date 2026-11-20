Той вече има сигурно място на полуфиналите

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Карлос Алкарас няма да се оттегля от АТР финалите, каквато вероятност се появи след проблемите на испанеца и медицинските прегледи, на които трябваше да се подложи.

Испанецът се връща към най-добрите си дни и започна ударно турнира, като победи експресно както Франсис Тиафо, така и Даниил Медведев, като двата мача му отнеха точно 2 часа и 20 минути на корта.

В мача срещу Медведев обаче се появиха някакви болежки за Алкарас, а испанските медии написаха, че вероятността той да се оттегли от турнира не е малка.

Според последните информации в испанските медии, направеният ядрено-магнитен резонанс е показал, че няма нищо обезпокоително и Алкарас ще може да продължи участието си на финалите.

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Днес той ще играе мач срещу Флавио Коболи от 15 часа наше време, като срещата е без значение и за двамата тенисисти.

С двете си победи Карлос Алкарас си гарантира място на полуфиналите, докато след две загуби Флавио Коболи със сигурност е аут от турнира.

Карлос Алкарас дори знае опонента си в следващата фаза, като това е американецът Бен Шелтън, докато в другия полуфинал световния №1 Александър Зверев ще играе срещу победителя от днешния мач между Даниил Медведев и Франсис Тиафо.

За Алкарас тази надпревара е много важна, защото до момента той така и не е успявал да я спечели, а единственият му финал е преди година, когато загуби от Яник Синер в два сета.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.