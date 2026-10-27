Той запази перфектния си актив срещу този опонент

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Карлос Алкарас се завърна във Виена с победа. Испанецът се класира за осминафиналите след победа над Карен Хачанов. Световният №3 бе сериозно затруднен във втория сет, но реагира отлично на заплахата и в крайна сметка запази перфектната си серия срещу този опонент (7-0).

В следващата фаза вторият поставен ще се изправи срещу Николоз Басилашвили или Юрий Родионов.

Алкарас имаше сериозно превъзходство по отношение на печелившите удари (36-15), макар да направи повече двойни (3-0) и непредизвикани грешки (29-22). Испанецът спечели 80% от точките си на първи сервис (35/44) и реализира три от деветте си брейкпойнта (33%), докато Хачанов реализира и двата шанса за пробив, които се откриха пред него.

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Няколко отлични атаки с форхенд от основната линия донесоха на Хачанов пробив за 3-2. Алкарас обаче бързо се адаптира към играта на опонента си и веднага възстанови равенството. Впоследствие вторият поставен на няколко пъти изненада руснака с отлични къси топки и това му помогна да стигне до нов брейк, с който приключи сета при 6-4.

Вторият сет бе още по-оспорван, като в продължение на десет гейма никой от опонентите не стигна до пробив. За това съжаляваше много повече Алкарас. Испанецът имаше два поредни шанса за пробив при 3-2, а при 5-4 имаше три мачбола.

Хачанов се озова в позицията да сервира за сета, но Алкарас веднага върна пробива и доведе нещата до тайбрек. В него руснакът поведе с 3-1, но седемкратният шампион от Големия шлем успя да стигне до обрат и в крайна сметка триумфира с 6-4, 7-6(5) след малко над два часа игра.

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