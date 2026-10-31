Най-добрият испански тенисист победи в полуфиналите добре познатия си съперник Даниил Мевдведев с 6:4, 7:6(2) и взе реванш за загубата на полуфиналите в Индиън Уелс по-рано през сезона.
Мачът беше много оспорван и двамата показаха огромната си класа, но Алкарас беше по-ефективният в ключовите моменти, постигайки два пробива в първия сет и спечелвайки убедително тайбрека във втория.
Световният №5 от Русия също се намира в отлична форма, като това беше край на серия от седем поредни победи за него. Последното му поражение бе от друг испанец - Рафаел Ходар, пак на полуфинал в Шанхай.
В спора за титлата Алкарас ще играе с един измежду Александър Зверев (Германия) и Алекс де Минор (Австралия). Испанецът преследва четвърта титла през сезона след тези на Australian Open, в Доха и в Токио.