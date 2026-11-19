След две италиански титли в последните две издания, сега единственият представител на домакините е първият отпаднал

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Американецът Франсис Тиафо сложи край на италианските надежди на АТР финалите в Торино.

Тиафо победи единствения представител на домакините в надпреварата Флавио Коболи със 7:6, 6:0 в мач от втория кръг на група "Иван Лендл".

Така Коболи се превърна в първия от осемте участници, който официално губи шанс да продължи към полуфиналите, което е истинско разочарование за домакинската публика.

В последните две издания на турнира шампион стана Яник Синер, но сега в негово отсъствие надеждите бяха в Коболи, който обаче загуби първите си две срещи и се готви за протоколен мач срещу Карлос Алкарас.

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Колкото до Франсис Тиафо, той вече има победи и загуби в турнира, а в следващия кръг излиза в директен мач за продължаване напред срещу Даниил Медведев, който е със същия актив.

Двубоят между Тиафо и Коболи бе изключително драматичен в първия сет. В него двамата размениха по пробив и трябваше да решават всичко с тайбрек, в който Коболи първи стигна до два сетбола при 6:4, но ги пропиля и двата.

Болезненото за италианецът бе, че първият му шанс бе на негов сервис, но той не се възползва, а впоследствие загуби тайбрека с 6:8 след четири поредни точки на Тиафо.

Този развой пречупи Коболи, който безславно загуби втория сет с "геврек" и не успя да спечели нито един гейм за 0:6.

Днес са решителните мачове от група "Джон Макенроу", като около 15 часа наше време е дуелът между Бен Шелтън и Рафа Ходар, а около 21:30 стартира мачът между Александър Зверев и Артур Фис.

Снимка: Getty images

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