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Голяма драма прати Джесика Пегула на полуфиналите на Финалния турнир на WTA за годината в Индиън Уелс, Калифорния. И разби мечтата на нейната сънародничка Коко Гоф, която отпада въпреки двете си победи в групата.

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Пегула победи със 7-6, 4-6, 7-5 Линда Носкова, като спаси мачбол при 4:5 в решаващия трети сет. Една точка делеше Носкова от победата, а с това и даваше полуфинална квота на Гоф. Но Джесика не позволи да се случи.

"Повтарях си, че това може да е последният ми мач за годината и трябва да се боря докрай. Определено исках още един шанс да остана тук", коментира тя.

Пегула завърши с личен рекорд от 16 аса. Предишното ѝ най-добро постижение беше 14 – отново срещу Носкова във финала в Берлин по-рано през сезона. Чехкинята направи 46 печеливши удара срещу 35 за съперничката си, но допусна и 15 двойни грешки.

Това е деветата победа на Пегула над представителка на топ 10 през сезона и общо 52-рата в нейната кариера. Тя стана първата тенисистка след Симона Халеп през 2019 г., която печели мач на Финалите на WTA след спасен мачбол.

В полуфинала американката ще срещне Мира Андреева, която вече се класира от другата група. Носкова ще играе срещу победителката от двубоя между Арина Сабаленка и Елина Свитолина, който е около полунощ наше време в петък.

Преди драмата между Пегула и Носкова, Коко Гоф направи необходимото от своя страна, побеждавайки Марта Костюк с 6:4, 7:5. И чакаше развръзката в другата среща. След победи над Пегула и Костюк, и загуба от Носкова, и въпреки баланса ѝ от 2-1, тя остана извън полуфиналите.

Носкова, Пегула и Гоф завършиха с по две победи, което наложи класирането да бъде определено от процента спечелени сетове. Чехкинята спечели групата с баланс 5-2, Пегула продължи като втора при 5-3, а Гоф отпадна с 4-3.

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