Ще бъде зрелищна битка за трофея в Индиън Уелс

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Рускинята Мира Андреева и украинката Елина Свитолина ще играят в мача за титлата на Финалния турнир на Женската тенис асоциация (УТА), който се провежда в Индиън Уелс, САЩ.

В полуфиналите 19-годишната Андреева се наложи с 6:3, 6:4 над представителката на домакините Джесика Пегула с 6:3, 6:4 за час и 25 минути. По този начин тя стана най-младата финалистка в надпреварата от Мария Шарапова през 2004 година. Освен това тя е едва третата тенисистка след американките Крис Евърт и Серина Уилямс, които печелят първите си четири мача без загубен сет в дебюта си в надпреварата.

Андреева допусна изоставане в първия сет с пробив при 1:2, но веднага успя да го върне за 2:2, а след това реализира и нов такъв за 5:3, който реши откриващата част в нейна полза. Ситуацията във втория сет бе не по-различна. Пегула поведе с 3:1, но Андреева взе четири поредни гейма, за да отвори аванс от 5:3 и след това да приключи срещата.

Във финала нейна съперничка ще бъде шампионката за 2018 година Свитолина. Украинката се наложи във втория полуфинал с 6:2, 6:1 над чехкинята Линда Носкова за едва 65 минути игра.

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Свитолина показа отлична игра, като направи 20 печеливши удара при само 18 непредизвикани грешки, но бе подпомогната солидно и от проблемите на Носкова на сервис. Шампионката от "Уимбълдън" направи цели 11 двойни грешки и завърши мача с 27 непредизвикани, което доведе и до 11 възможности за пробив пред Свитолина.

Андреева и Свитолина играха веднъж от началото на турнира, като това се случи още в първия кръг на груповата фаза. Тогава рускинята се наложи с 6:4, 6:0, но след три последователни успеха над Каролина Мухова, Арина Сабаленка и Носкова Свитолина също достигна до финала. На 32-годишна възраст тя е четвъратата най-възрастна състезателка, която ще играе за титлата от заключителния за годината турнир при жените след сестрите Серина и Винъс Уилямс, както и Мартина Навратилова.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.