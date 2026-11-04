584 Снимка: БТА

Новак Джокович няма да играе на Финалите на ATP в Торино през този сезон, след като шансовете му се изпариха тази вечер заради ранна загуба от Ринки Хиджиката на Мастърса в Париж.

Сърбинът загуби с 6:2, 3:6, 3:6 от австралиеца във втория кръг и вече няма да успее да събере нужните точки за класиране на заключителната за годината надпревара на най-добрите осем играчи в света. Тя е в края на месеца в Италия.

Джокович, който е седемкратен шампион във френската столица, взе първия сет без особени проблеми, след като на два пъти проби подаването на съперника си.

Хиджиката стабилизира играта си във втория сет и започна да прави и сервис геймовете на Джокович много по-трудни. Така се стигна до осмия гейм в сета, в който австралиецът успя да спечели за пръв път подаването на сърбина, което му позволи и да изравни резултата.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

В решителния трети сет Хиджиката спаси три възможности за пробив пред Джокович при 2:1 гейма, а след това спечели заключителните четири гейма, за да постигне една от най-забележителните победи в кариерата си.

Джокович пък завършва сезона със само три победи в турнири "Мастърс" и без нито един четвъртфинал, което не му се бе случвало от 2005 година насам.

За място на четвъртфиналите Хиджиката ще играе с Томас Мартин Етчевери, който победи със 7:6(2), 6:3 осмия в схемата Алекс де Минор.

По-рано днес и световният №1 Александър Зверев отпадна от Мастърса, победен от Лоренцо Музети. А малко преди Джокович турнира напусна и Даниил Медведев, надигран от Игнасио Бусе.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.