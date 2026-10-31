По този начин 27-годишният австралиец Де Минор измести Рафаел Ходар и вече заема деветото място в класацията за ATP финалите. Така той се нарежда сред претендентите за последното свободно място, даващо право на участие.
Де Минор се стреми да се класира за финалния турнир на сезона за трета поредна година. Той ще има възможност допълнително да затвърди позицията си в неделя, когато се изправя срещу Карлос Алкарас във финала от категория ATP 500.
Де Минор е едва четвъртият тенисист, който записва 21 или повече победи в турнири от категория ATP 500 в рамките на един сезон
Демона достига до четвъртия си финал през 2026-та и ще се опитада постигне първата си победа над Алкарас, след като е загубил и шестте им предишни срещи.
Спортът е повече от резултат
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Междувременно стана ясно и кои играчи ще играят във финала на турнира в Базел. Това са Иржи Лехечка и Валентен Вашеро.