Де Минор ще се изправи срещу Алкарас в мача за титлата

164 Снимка: Getty Images

Алекс Де Минор поднесе изненадата на турнира във Виена, като отстрани новия №1 в света Александър Зверев след оспорван мач в полуфиналите - 6:4, 1:6, 7:6(4).

По този начин 27-годишният австралиец Де Минор измести Рафаел Ходар и вече заема деветото място в класацията за ATP финалите. Така той се нарежда сред претендентите за последното свободно място, даващо право на участие.

Де Минор се стреми да се класира за финалния турнир на сезона за трета поредна година. Той ще има възможност допълнително да затвърди позицията си в неделя, когато се изправя срещу Карлос Алкарас във финала от категория ATP 500.

Де Минор е едва четвъртият тенисист, който записва 21 или повече победи в турнири от категория ATP 500 в рамките на един сезон

Демона достига до четвъртия си финал през 2026-та и ще се опитада постигне първата си победа над Алкарас, след като е загубил и шестте им предишни срещи.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Междувременно стана ясно и кои играчи ще играят във финала на турнира в Базел. Това са Иржи Лехечка и Валентен Вашеро.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.