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Елизара Янева и Росица Денчева са сред първите 200 на световната тенис ранглиста при жените.
Първа ракета на България продължава да е Елизара Янева, която прогресира с три места и от днес е №146 в ранглистата.
Своя пробив в топ 200 за първи път направи Росица Денчева, която след прогреса си с 10 позиции от днес е №195 в света.
И двете ни талантливи тенисистки са на по 19 години, като към момента показват добро развитие в женския тенис.
Спортът е повече от резултат
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Иначе №1 в света продължава да е Елена Рибакина от Казахстан, следвана от Арина Сабаленка от Беларус и Мира Андреева от Русия, която прави дебюта си в топ 3 на ранглистата.
Топ 10 допълват Джесика Пегула (САЩ), Коко Гоф (САЩ), Елина Свитолина (Украйна), Каролина Мухова (Чехия), Линда Носкова (Чехия), Ига Швьонтек (Полша) и Марта Костюк (Украйна)
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.